نقل مومياوات فراعنة مصر اليوم

القاهرة (د ب أ)

أعلن أمين المجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، انتهاء كافة استعدادات موكب نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، من المتحف المصري، بميدان التحرير وسط القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم.

وأضاف وزيري أن إجراءات دقيقة اتخذت ليخرج الموكب في صورة تتناسب وتاريخ ملوك مصر العظام، واصفاً الموكب المرتقب بأنه سيكون حدثاً ضخماً يبهر العالم.

وكشف أن مومياء الملك «سقنن رع»، أول من حارب الهكسوس، ستتقدم الموكب لكونها من أقدم المومياوات، تليها بقية المومياوات بحسب التسلسل التاريخي.