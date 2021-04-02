ستيفانيا تستعد لـ «يوروفيجن»

من صالة الفن العام بروتردام، تواصل المغنية اليونانية الهولندية ستيفانيا ليبراكاكيس الاستعداد للمشاركة، ممثلة لليونان، في مسابقة الأغنية الأوروبية 2021 «يوروفيجن»، التي تنطلق فعالياتها في مايو المقبل.. وكان من المقرر أن تشارك ستيفانيا في نسخة العام الماضي من المسابقة، لكنها ألغيت بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

(أ ف ب)