إرشادات صحية للتعلم «عن بُعد»

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير جديد أجرته مؤسسة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» الأميركية إلى أن أسلوب التعلم الافتراضي قد يشكل ضرراً على الأطفال وصحتهم النفسية هم وآباؤهم.

وقدمت المؤسسة إرشادات سلامة لمساعدة المدارس على أن تفتح أبوابها مجدداً وتظل مفتوحة، وكشفت عن أن الطلاب الذين يتعلمون عن بُعد خلال فترة الوباء سجلوا أسوأ الدرجات من حيث الصحة الجسدية والعقلية، وارتفعت مؤشرات التوتر لديهم هم وأولياء أمورهم بشكل ملحوظ.

ووفقاً لموقع «Wesh»، فإن المسح أظهر أنه ليس هناك بديل عن الذهاب إلى المدرسة، حيث إن الأطفال الذين يدرسون بشكل افتراضي أكثر عزلة وأقل نشاطاً بدنياً ويعانون من حالة ونفسية أقل صحة مقارنة بالذين عادوا إلى الفصل الدراسي فعلياً.

واكتشف الباحثون أن الأطفال ليسوا وحدهم الذين يعانون جراء إغلاق أبواب المدارس، بل إن آباء وأمهات الأطفال المتعلمين الافتراضيين أكثر عرضة للتعامل مع العديد من المواقف العصيبة أثناء كورونا أيضاً، مثل مخاوف الاستقرار الوظيفي، وتحديات في رعاية الأطفال.