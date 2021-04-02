ميرفت أمين تغيب عن دراما رمضان

القاهرة (الاتحاد)

تغيب الفنانة ميرفت أمين عن الدراما الرمضانية للعام الثالث على التوالي منذ مشاركتها في مسلسل «بالحجم العائلي» مع يحيى الفخراني عام 2018، وقالت ميرفت لـ «الاتحاد» إنها تحرص على اختيار أعمالها بعناية شديدة بغض النظر عن عرضها في رمضان أو غيره، وأكدت أن الفترة الماضية شهدت عرض العديد من المسلسلات الناجحة على جميع المستويات بعيداً عن شهر رمضان، كما حدث معها في مسلسلي «قيد عائلي» و«لا تطفئ الشمس»، وأبدت اعتزازها بالعديد من مسلسلاتها التي عرضت في رمضان، ومنها «دموع صاحبة الجلالة»، و«الرجل الآخر»، و«يحيا العدل» و«ملفات سرية»، و«قمر سبتمبر»، و«أحزان مريم»، و«كلمة حق» و«بشرى سارة» وغيرها.

وأبدت ميرفت سعادتها بالعودة إلى السينما بعد غياب أربعة أعوام منذ شاركت في فيلم «ممنوع الاقتراب أو التصوير» عام 2017، وجاءت عودتها من خلال فيلم «أعز الولد» الذي عرض مؤخراً على شاشة إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركها بطولته دلال عبدالعزيز وشيرين وأنعام سالوسة، وتناول في إطار كوميدي قصة خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات الأربع للأطفال التصدي للمختطفين وإعادتهم سالمين.