سامي فهمي غاضب من «الشللية الفنية»

سعيد ياسين (القاهرة)

«أنا ممثل بكامل صحتي ومواهبي ولياقتي، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، عدت من أميركا منذ عامين، بعد أن درست وقمت ببعض الأعمال الفنية المحترمة هناك، ومثلت هنا فيلماً واحداً منذ عودتي هو «ورقة جمعية» مع لوسي، وأثنى عليّ فيه النقاد ثم أجبرت على التقاعد، ورغم أنني لعبت على مدى حياتي الفنية أدواراً عديدة ومتنوعة.. منشور مطول كتبه الفنان سامي فهمي على صفحته على «فيس بوك»، هاجم فيه جهات الإنتاج والمخرجين بسبب ما أسماه بـ«الشللية الفنية»، التي تتحكم في اختيارات الممثلين بصورة كبيرة.

وأكد فهمي أنه اتخذ قراراً بعدم مشاهدة أية مسلسلات خلال شهر رمضان، حتى لا يرتفع ضغط دمه أو يصاب بأزمة قلبية على حد قوله.

يذكر أن سامي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية العام 1974، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة، منها مسرحية «القاهرة في ألف عام»، ومسلسلات «فرصة العمر» و«حكاية ميزو» و«برج الحظ» و«الأيام» و«على هامش السيرة» و«زينب والعرش»، وأفلام «زائر الفجر» و«الشك يا حبيبي»و«لست شيطاناً ولا ملاكاً»، ونال فهمي شهرة كبيرة ثم اختفى عن الحياة الفنية، وسافر إلى أميركا لدراسة اﻹخراج.