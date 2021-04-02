ميسون آل صالح تعرض لوحاتها في نيويورك

هناء الحمادي (أبوظبي)

تعرض الفنانة التشكيلية ميسون آل صالح أعمالها الفنية في مدينة نيويورك ضمن في معرض أغورا غاليري حتى 6 أبريل الجاري، وتقدم آل صالح سلسلتها الفنية الرقمية بعنوان«Watching Over You»، وهي عبارة عن تمثيل جمالي للحالة ما عاشتها البشرية، خلال مراحل مختلفة من التباعد الجسدي أو الحجر الصحي، أو الإغلاق التام الناجم عن تداعيات فيروس كورونا واستلهمتها من خلال التحول إلى الطبيعة كمصدر لموضوعها.

تقول آل صالح لم تقتصر أعمالي التشكيلية على هذا الجانب، بل لدى منصة إلكترونية، حيث أعرض الأعمال الفنية لفنانين من دول مختلفة، وقد تأسست تلك المنصة عام 2018 والهدف منها هي دعم الفنانين الناشئين من خلال الترويج لأعمالهم ودعم جيل الشباب من المواهب.

ميسون آل صالح

منذ انطلاق التشكيلية ميسون آل صالح في عالم الرسم شاركت في حوالي 100 معرض فني في 17 دولة، و4 معارض شخصية حتى الآن، ويعتبر معرضها في مدينة نيويورك من الأكثر إقبالاً وتميزاً في اللوحات الفنية، وتسعى حالياً إلى إقامة معارض أخرى في فرنسا وسويسرا وألمانيا.