معدلات التوحد أعلى من المتوقع

القاهرة (الاتحاد)

وجد باحثون بريطانيون أن اضطراب طيف التوحد أكثر انتشاراً بين أطفال العالم مما كان معتقداً من قبل، لاسيما بين الأطفال البريطانيين.

واكتشف باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية إن طفلاً من كل 57 في المملكة المتحدة مصاب بالتوحد، في معدلات تتماشى بدرجة كبيرة مع المعدلات في الولايات المتحدة التي تبلغ واحداً من كل 54 طفلاً أميركيا.

وقال الباحثون إنها تعتبر قفزة ملحوظة من نسبة طفل من بين 64 طفلاً كان يُعتقد سابقًا أنه مصاب بالاضطراب.

وكشفت الدراسة، التي أجريت على أكثر من سبعة ملايين طفل، أن الأطفال ذوي البشرة الداكنة والصينيين أكثر عرضة للإصابة باضطراب التوحد من البريطانيين، وأن الأولاد أكثر من الفتيات.