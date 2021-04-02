«350 جم» يجمع سلوم حداد وعابد فهد

سعيد ياسين (القاهرة)

يجمع مسلسل «350 جرام» الذي يعرض خلال شهر رمضان الفنانين الكبيرين سلوم حداد وعابد فهد بعد غياب أربعة أعوام، والمسلسل من تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، ويشارك في بطولته كارين رزق الله وخالد نجم وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وقاسم منصور، ويجسد عابد في المسلسل شخصية محامي شهير لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح، في حين يجسد سلوم شخصية زعيم مافيا، ويدخل الاثنان في صراع كبير، رغم علاقتهما الطيبة التي جمعتهما في بداية الأحداث.

ويتوقع أن يحقق الثنائي عابد وسلوم نجاحاً كبيراً من خلال المسلسل، خصوصاً وأن سلوم صرح كثيراً من قبل بأن تجاربه الدرامية مع عابد تكون ممتعة لانه يحدث بينهما تنافس شريف، حيث يقوم كل واحد منهما باستفزاز الآخر ليقدم كل واحد منهما أفضل ما لديه.

ويذكر أن آخر مسلسل جمع بين الاثنين كان «أوركيديا» عام 2017، وتعاونا قبله في العديد من المسلسلات الدرامية والاجتماعية والتاريخية والتراثية الناجحة، ومنها «كشف الأقنعة»، و«ولادة من الخاصرة»، و«أبو الطيب المتنبي» و«الزير سالم»، و«الفوارس»، و«جلد الأفعى»، و«القلاع»، و«الكواسر» و«العبابيد»، و«الخريف»، و«حمام القيشاني».