المنخفض الجوي.. مطبّ طبيعي

أحمد مراد (القاهرة)

يرتبط مصطلح «منخفض جوي»، بموجة قادمة من عدم استقرار الطقس، تتدرج من رياح خفيفة إلى أعاصير عنيفة، ويشير إلى منطقة يكون فيها الضغط الجوي أقل من المناطق المحيطة بها، ويصل مقدار الضغط الجوي المنخفض إلى حوالي 1000 مليبار، ويرمز له بحرف «L» باللون الأحمر.

وتتشكل المنخفضات الجوية تحت مناطق تفرق الرياح في المستوى العلوي لطبقة التروبوسفير من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وتعرف عملية تشكلها بـ «التراكم الهوائي»، وتحدث نتيجة التقاء كتلتين هوائيتين، الأولى باردة والثانية ساخنة، حيث يرتفع الهواء الساخن نحو الأعلى، ويقترب الهواء البارد من سطح الأرض.

وتتعرَّض بعض مناطق العالم لمجموعة متنوعة من درجات الحرارة مما يؤدي إلى تشكل المنخفضات الجوية التي تُصنف بحسب آلية تشكلها إلى نوعين: منخفض جوي حراري، ومنخفض جوي جبهي.

رياح حارة

يتمثل المنخفض الجوي الحراري في مناطق الضغط الجوي المنخفض التي تحدث على مدى القارات في المناطق شبه الاستوائية خلال الموسم الحار نتيجة للتدفئة الشديدة بالمقارنة مع البيئات المحيطة بها.

وينتج المنخفض الجوي الحراري بسبب التسخين الشمسي الشديد والسريع لسطح كوكب الأرض، ويكون الهواء الساخن الناتج أقل كثافة من الهواء البارد المحيط، بالإضافة إلى ارتفاع الهواء الساخن، ويؤدي إلى تكوين منطقة ضغط منخفض.

كما يحدث المنخفض الجوي الحراري في الجزر الصخرية الواسعة المحاطة بالماء. كما يتوَّلد فوق سطح المياه شتاءً بسبب اختلاف الخصائص الفيزيائية الحرارية للماء واليابسة، ونتيجة لهذه العملية يتشكل المنخفض الحراري الموسمي فوق شبه القارة الهندية.

وترافق المنخفض الجوي الحراري ظروف عدم استقرار جوي، مثل زيادة في سرعة الرياح، وتشكل السحب الركامية، وهطول غزير للأمطار، وفي بعض الأحيان تصاحبه رياح حارة جافة محملة بالغبار مثل رياح الخماسين التي تستثار بفعل منخفض جوي حراري.

السرعة 600 كم

تتحرك المنخفضات الجوية المتولدة فوق سطح كوكب الأرض من الشرق إلى الغرب مع ميل نحو القطبين، خاصة عندما تصل في حركتها إلى اليابسة، حيث تبطئ سرعتها، وعندما تتحرك المنخفضات الجوية فوق المسطحات المائية تكون سرعتها أكبر مما هو على اليابسة بسبب فعل الاحتكاك. وفي معظم الأحيان تكون طبيعة سير المنخفضات منحنية، وقليلاً ما تكون خطية مستقيمة.

وفيما يتعلق بسرعة حركة المنخفض الجوي، فهي غير محددة وغير ثابتة، فقد يستقر المنخفض الجوي في مكان واحد عدة أيام بسبب ظروف معينة، وقد يسرع فوق نطاقات أخرى، وتكون سرعة حركة المنخفض الجوي أكبر في فصل الشتاء مقارنة بالصيف، والمنخفضات العميقة أسرع من الضحلة، وتقل سرعة المنخفض كلما اقترب من نهايته، ويتأرجح معدل سرعة المنخفض بين 20 - 30 كيلومتراً في الساعة الواحدة أي ما قيمته 600 كيلومتر في اليوم الواحد.

منخفض جبهي

يعد المنخفض الجوي الجبهي أهم أشكال المنخفضات الجوية، والأكثر انتشاراً، ويتميز بتعدد تأثيراته على حالة الجو، ويتمثل في منطقة ذات ضغط جوي منخفض، ويرتبط حدوثه بالجبهات الهوائية، ويتطلب حدوثه وجود كتلتين هوائيتين دافئة وباردة بحيث يكون الفرق بين درجتي الحرارة فيهما واضحاً، وتتحرك الكتلتان باتجاهين متعاكسين بحيث تتلاقيان معاً.

ظواهر خفيفة وعنيفة

إذا كان الفرق في الضغط الجوي بين مركزه ومحيطه قليلاً، ففي هذه الحالة تطلق تسمية المنخفض الضحل على المنخفض الجوي، أما إذا كان الفرق كبيراً وعالياً فيسمى منخفض عميق.

وبينما يسبب المنخفض الضحل ظواهر خفيفة، فإن المنخفض العميق ترافقه ظواهر عنيفة وشديدة الأثر، ويكفي الإشارة إلى أن الأعاصير القوية التي يترتب عليها تدميرات كبيرة ليست إلا منخفضات جوية عالية الانحدار وعميقة جداً.

دوامات وأعاصير

المنخفض القطبي عبارة عن منخفض جوي قصير المدى، يتشكل عادة فوق المحيطات القطبية، ومناطق القطب الشمالي والجنوبي، ويعتبر أقوى وأخطر أنواع المنخفضات الجوية، وتتدرج تأثيراته من الرياح الخفيفة وهطول الأمطار إلى تساقط الثلوج، وأحيانًا تترافق مع الدوامات القطبية والأعاصير، وتتشكل هذه المنخفضات في فصل الشتاء.

رياح وأمطار وثلوج

عند حدوث المنخفض الجوي تترافق معه رياح باردة وجافة، وتزداد سرعة الرياح كلما ازداد الفرق بالضغط الجوي بين منطقة المنخفض والمناطق المحيطة بها، وتكون حركة الرياح عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وباتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي، كما يترافق مع المنخفض الجوي تساقط الأمطار والثلوج، وفي بعض الأحيان تتشكل الأعاصير في مناطق الضغط الجوي المنخفض.

3 أصناف من الطقس

يعتمد نوع الطقس أثناء مرور المنخفض الجوي على طبيعة المواقع والأماكن التي تتناسب فيه مع الجبهات الهوائية الدافئة والباردة، فالمواقع التي توجد أمام مركز المنخفض الجوي من قبل الجبهة الدافئة تشهد درجات حرارة باردة وهطولاً للأمطار.

أما المواقع التي توجد إلى الجنوب والشرق من مركز المنخفض الجوي، والتي تعرف باسم القطاع الدافئ، فتشهد طقساً دافئاً ورطباً، وذلك بسبب أن الرياح تتدفق عكس اتجاه عقارب الساعة حول مستوى منخفض في نصف الكرة الشمالية، حيث إن الرياح في القطاع الدافئ تكون في الجنوب، مما يؤدي إلى تغذية الهواء الأكثر اعتدالاً في النظام. كما أنه يحدث تساقط الأمطار والعواصف الرعدية، ولكن على حدود القطاع الدافئ والحافة الأمامية للجبهة الهوائية الباردة.

بينما تشهد المواقع التي توجد خلف أو إلى الغرب من مركز المنخفض الجوي طقساً بارداً وجافاً، بسبب أن تدفق الرياح يكون عكس اتجاه عقارب الساعة حول القاع، ويكون اتجاه الشمال حيث يشير إلى درجات حرارة أكثر برودة.