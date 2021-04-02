منع توزيع أحذية "شيطانية" في أميركا

منع القضاء الأميركي توزيع أحذية رياضية "شيطانية" تحتوي نقطة من الدم البشري أنجزت بالتعاون مع مغني الراب "ناس اكس".

وجاء هذا القرار بعد أن رفعت مجموعة "نايكي" الأميركية العملاقة في مجال الألبسة والأكسسوارات الرياضية، دعوى ضد شركة "ام اس سي اتش اف" المعروفة بصنعها منتجات بكميات محدودة وطرحها للبيع عبر الإنترنت في مواعيد محددة.

تتهم "نايكي" الشركة بتقليد علامتها التجارية والإضرار بها.

وقد أُنجزت هذه الأحذية الرياضية "الشيطانية" بالتعاون مع مغني الراب الأميركي "ليل ناس اكس" صاحب أغنية "أولد تاون رود" التي حققت شهرة كبيرة في 2019.

وقد استلهمت "ام اس سي اتش اف" لصنع هذه المنتجات من أحذية "إير ماكس 97" المصنعة من "نايكي"، وأضافت إليها بعض الرموز المرتبطة بالشيطان، مع نقطة من الدم البشري في النعل، وفق الشركة.

ومنذ طرح الشركة الصغيرة، الاثنين، 666 زوجاً من هذه الأحذية، وهو عدد مرتبط أيضاً بالشيطان، رفعت "نايكي" دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية مدنية في بروكلين.

وطالبت "نايكي" بتعليق تسليم هذه الأحذية التي بيعت كلها الاثنين في مقابل 1018 دولاراً أميركياً لزوجي الأحذية.

وأصدر قاض فدرالي أميركي أمراً مؤقتاً يمنع "ام اس سي اتش اف" من إيصال الطلبيات من هذه الأحذية أو استخدام علامة "نايكي" التجارية.

واعتبر القاضي أن الخطوة التي اعتمدتها الشركة الصغيرة من شأنها "إثارة البلبلة (...) لدى المستهلكين بشأن أصل" الأحذية "أو رعايتها أو الموافقة عليها"، كما أنها "تمس وتشوه" ماركة "نايكي"، كما أن عدم اعتماد هذا الأمر القضائي يلحق "ضرراً لا يمكن جبره".

ودافعت شركة "ام اس سي اتش اف"، في بيان، عن هذه الأحذية قائلة إنها تندرج في إطار الإبداع الفني وحرية التعبير.