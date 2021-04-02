صور.. عاصفة شمسية قد تضرب الأرض مسببة خسائر بالمليارات

أبوظبي (الاتحاد) - قال خبراء إن عاصفة شمسية قد تضرب الأرض وتسبب أضراراً بمليارات الدولارات وتعطل شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يحدث الطقس الفضائي السيئ، أو ما يطلق عليه العواصف الشمسية، عندما تطلق الشمس بلازما شديدة السخونة على شكل توهجات ورياح شمسية.

عاصفة شمسية

على الرغم من أن معظم العواصف الشمسية عادة ما تكون غير ضارة، إلا أن عاصفة كبيرة يمكن أن تنجم عنها أضرار كارثية على الأرض مثل تعطيل شبكات الكهرباء والاتصالات.

وهذه ليست أول مرة تضرب فيها عاصفة شمسية الأرض. ففي 8 مارس 1582 م، شاهد الناس "نيراناً هائلة" في السماء فوق عشرات المدن في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. وكُشف مؤخراً عن روايات شهود العيان عن تلك العاصفة الشمسية.

عاصفة شمسية

وجد العلماء في جامعة "كورنيل" ملاحظات دونها شهود عيان أبلغوا عن "عرض ناري أحمر في السماء" استمر ثلاثة أيام، بينما قال أحدهم "نشأت أشعة النار فوق القلعة وكانت مروعة ومخيفة".

بالطبع، لم يكن الناس في تلك الفترة يعرفون أن الحدث كان عاصفة شمسية ضخمة.

كما حدثت عواصف شمسية مماثلة في عامي 1909 و1989، ما يشير إلى أنها "تحدث مرة واحدة في القرن ويمكن توقع واحدة أو اثنتين في القرن الحادي والعشرين"، وفقاً للخبراء.

وأدت عاصفة شمسية أخرى إلى تعطيل اتصالات التلغراف في بعض المناطق وتدمير شبكة الكهرباء في إقليم كيبيك بكندا.