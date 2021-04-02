بالفيديو.. قائد مركبة يدهس أحد المارة ويهرب بالسعودية!

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بدهس شخص قبل الفرار من موقع الحادث في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الشرطة السعودية عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورتين الأولى من مقطع الفيديو المتداول لعملية الدهس والثانية للسيارة البيضاء التي حجزت بعد ضبط قائدها.

وقالت «مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة وقد تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته للنيابة العامة».



