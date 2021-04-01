حارس سابق لدونالد ترامب: لا يزال مدينا لي بـ 130 دولارا

يتذكر حارس شخصي سابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فترة أمضاها في خدمة الملياردير الجمهوري.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن كيفن ماكاي أنه ما يزال يطالب الرئيس السابق بمبلغ 130 دولارا اشترى به وجبات سريعة للرئيس السابق.

وقال ماكاي، البالغ من العمر 50 عاما اليوم، متحدثا عن ترامب "لا يزال مدينًا لي بالمال مقابل وجبات ماكدونالدز. أخبرني أنه سيعيد لي المال. لكنه لم يفعل ذلك أبدًا".

وعمل هذا الاسكتلندي في ممتلكات ترامب في سكتلندا وطرد من الوظيفة في 2012، مضيفا أنه تحمل نوبات غضب ترامب لمدة 5 سنوات.

وأوضح، في مقابلة حصرية، من منزله في مدينة أبردين "لوقت طويل كنت أعمل معه، ظللت أفكر في أنه سيقول: كيفن، هذا هو المال الذي أدين لك به، لكن ذلك لم يحدث".

يكشف كيفن أنه اشترى وجبات سريعة لترامب في العام 2008 عندما كان الرئيس المستقبلي مع موظفيه في سيارات متجهًا إلى مطار في شمال شرق اسكتلندا بعد زيارة ملعب ترامب الدولي المفضل للغولف.

يروي الحارس السابق الحادثة قائلا "كنا نتوجه بالسيارات من منزل السيد ترامب. وعندما وصلنا إلى جسر دون، طلب التوقف عند ماكدونالدز حتى يتمكن من شراء الطعام لرحلة العودة إلى نيويورك".

وأضاف "لم يكن لدى السيد ترامب أي عملة بريطانية، الجنيهات. لذلك، سألني إذا كان بإمكاني تقديم الأموال له. قلت: بالتأكيد. وأخذت طلب الجميع: حوالي 20 برجر بالجبن وبطاطا مقلية مع حوالي 10 أو 15 كوكاكولا".

ويتذكر ماكاي "أعتقد أن السيد ترامب طلب اثنين من برجر الجبن مع البطاطس المقلية. كان هذا هو طلبه المعتاد وكان يريد دائمًا أن يأخذ وجبات ماكدونالدز معه على متن الطائرة الخاصة".

ويؤكد الحارس السابق "لقد كلفني كل ذلك إجمالي 95 جنيهاً إسترلينياً وأخبرني السيد ترامب: ستستعيدها''.

وأوضح ماكاي "لقد كان مبلغًا جيدًا بالنسبة لي لأنني كنت أكسب حوالي 2000 جنيه إسترليني (2700 دولار) شهريًا من العمل لدى السيد ترامب".