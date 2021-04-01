روبوت سويسري يعقّم الطائرات

زيورخ (رويترز)

يخضع روبوت يعمل بأشعة فوق البنفسجية قاتلة للفيروسات لاختبارات دقيقة على متن الطائرات السويسرية لقياس مدى قدرته على تعقيمها، في فكرة جديدة تهدف لاستعادة ثقة الركاب وتجنيب قطاع الطيران والسفر المزيد من الخسائر الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19».

وتجري شركة «يو فيا» السويسرية الناشئة التجارب، بالتعاون مع شركة «دناتا» للخدمات الجوية ومقرها دبي على متن طائرات «إمبراير» تابعة لشركة «هلفتيك إيروايز»، وهي شركة رحلات مستأجرة. وأعرب جودوك إيلميجر المؤسس المشارك في «يو فيا» عن أمله في أن تساهم هذه الروبوتات في تقليل خوف الناس من السفر جواً.