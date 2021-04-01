عيد الفصح.. بيض ملون وأرانب

بيضة ملونة وأرنب من الشوكولاتة، أهم طقوس الاحتفال بعيد الفصح، وخلال الأيام الماضية تنافست مصانع الحلوى وورش التلوين في مختلف الدول الأوروبية لإبداع أشكال، واستحداث ألوان، تدخل السعادة على الكبار والصغار، وتدر ربحاً في الموسم الذي ينتظره الجميع من العام إلى العام.

(أ ف ب – رويترز)