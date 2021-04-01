أغنى بريطانية تكسب 648 مليون دولار رغم الجائحة

ذكرت تقارير إعلامية أن سيدة الأعمال البريطانية دينيس كوتس، حققت 468,9 مليون جنيه استرليني (648 مليون دولار أميركي) من راتبها والأرباح على مدار عام.

كوتس هي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المراهنات عبر الإنترنت «بيت 365». ويمثل المبلغ، الذي ربحته على مدى عام رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، زيادة بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان.

وبلغ راتب كوتس من الشركة على مدار عام مضى 421,2 مليون أسترليني، ما يجعلها أحد أعلى المديرين التنفيذيين في العالم راتباً.

وعززت وضعها كأغنى امرأة في المملكة المتحدة. وباتت ضمن قائمة أغنى 500 شخصية في العالم، بحسب «مؤشر بلومبرج للمليارديرات».

وحققت كوتس أكثر من 1,5 مليار دولار أميركي على مدار العقد الماضي، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرج».

يشار إلى أن شركة «بيت 365» التي تأسست قبل عقدين من الزمان، قد استفادت كثيراً من الشعبية المتنامية للمراهنة على الرياضات عبر الإنترنت.