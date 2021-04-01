4 وجهات ترفيهية للربيع في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير حزمة فعاليات ترفيهية للعائلات في 4 وجهات هي، «القصباء»، واجهة المجاز المائية، شاطئ خورفكان، و«حدائق المنتزه»، خلال عطلة الربيع، وتستمر حتى 10 أبريل الجاري. وتشمل البرامج المتنوعة أنشطة إبداعية تهدف إلى تحفيز خيال الأطفال وتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان الصحة والسلامة.

«القصباء»

توفر القصباء ورش عمل تفاعلية للأطفال من عمر 6 - 15 عاماً في عدة مجالات، منها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفقرة للتعرف إلى تاريخ حبوب الكاكاو، وتجربة صنع الشوكولاتة.

واجهة المجاز المائية

في واجهة المجاز المائية تتاح باقة متنوعة من الألعاب القائمة على المهارات والمنافسات، للفوز بجوائز متنوعة، مع فرصة اللعب بالطائرات الورقية.

«حدائق المنتزه»

تستضيف حدائق المنتزه «سوق الربيع» باقة من العروض الترفيهية تنظم يومياً من الساعة 6:00 - 8:00 مساءً، وتقدمها فرقة سيرك «إكسترافاغانزا». وتقدم ورش عمل للأطفال وحديقة للحيوانات الأليفة.

شاطئ خورفكان

يستعرض «شاطئ خورفكان» موكباً من العروض المتجولة وفقرات «فن القهوة وأوراق الشاي»، وورش تصميم الشخصيات الكرتونية وتعريف الأطفال على وصفات تحضير الحلوى.