«الرجل الذي باع ظهره» في سينما عقيل برمضان

الاتحاد (دبي)

أعلنت سينما عقيل، السينما المستقلة في دبي عن عرضها خلال شهر رمضان لـ«الرجل الذي باع ظهره»، الفيلم الذي رشّح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي لمخرجته التونسية كوثر بن هنية. وينسج العمل قضايا اجتماعية وسياسية، ويضيء على أزمة اللاجئين وحقوق الإنسان، ويتطرق إلى عالم الفن المعاصر.

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني، الفرنسية ديا ليان، البلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي، تقدمه سينما عقيل خلال شهر رمضان مع عرض خاص في الهواء الطلق في 14 أبريل الجاري بالتعاون مع السركال أفينيو، قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل في هوليوود.

وتختتم سينما عقيل موسم الأنشطة الخارجية للأفلام الكلاسيكية مع عروض «كازابلانكا»، إخراج مايكل كورتيز ويستمر حتى 5 أبريل، و«بوينا فيستا سوشيال كلوب»، الفيلم الوثائقي الحائز جائزة الأوسكار، إخراج فيم فيندرز يومي 7 و8 أبريل ويدور حول الموسيقى في كوبا.

وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كورونا»، أعادت السينما تصميم قاعتها لضمان التباعد الجسدي، وتقديم تجربة مشاهدة آمنة بسعة مخفضة حتى 50%، مع طلب حجز التذاكر عبر الإنترنت.