دنيا سمير غانم.. «دمية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تكثّف دنيا سمير غانم حالياً تصوير دورها في مسلسل «عالم موازي»، الذي يشاركها بطولته عمرو وهبة، شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، إسلام إبراهيم ومحمد أوتاكا.

وقال المخرج هشام جمال لـ«الاتحاد» إن المسلسل من 15 حلقة، ويحاول أن يعرضه خلال رمضان، ولا سيما أنه بدأ التصوير متأخراً.

وكشف أنه تم تغيير اسم المسلسل من «المدينة» إلى «عالم موازي»، على اعتبار أن الاسم الجديد يعبّر بشكل أفضل وأكثر واقعية عن الأحداث، وهرباً من تشابه الاسم مع عناوين أعمال أخرى، ومنها «المدينة» للمخرج يسري نصر الله سنة 2000.

وأشار هشام إلى أن الأحداث تدور في إطار كوميدي حول عروس «دمية» تتحول إلى إنسانة حقيقية، وتواجه الكثير من المواقف الصعبة.