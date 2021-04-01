كيف تحسّن تركيز طفلك؟

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من أن الأطفال مفعمون بالحيوية والنشاط، إلا أن عقولهم قد تفقد التركيز بسهولة، لذلك قدم موقع «Times Of India» بعض الطرق لزيادة التركيز عند المتململين الذين يجدون صعوبة في الجلوس في مكان واحد والانتباه للمواد الدراسية.

يحب الأطفال اللعب ولا يفوتون أي فرصة، لذلك يمكن للآباء والأمهات تقوية تركيز أبنائهم عن طريق تشجيعهم على حل الألغاز وألعاب تجميع الصور وألعاب الورق التي تتطلب التفكير.

ولا يخفى على أحد أن التمارين البدنية مفيدة لصحة الأطفال من جميع الأعمار، وتزيد من حدة عقولهم وتحسن درجة تركيزهم.

وتفيد تهيئة أجواء غرفة الطفل بشكل كبير في أدائه، ويمكن للعديد من العوامل أن تعزز الإدراك والتركيز سواء بالموسيقى التي يستمع إليها أو بألوان حوائط غرفته.

كما أن الإبقاء على الأجهزة الإلكترونية خارج الغرفة يساعد على تركيزهم في إنهاء مذاكرتهم.