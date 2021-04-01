ما هي مزايا السيارات الكهربائية ؟

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مجموعة من مستعملي السيارات الكهربائية المزايا العديدة من استخدامها، مثل تقليل انبعاثات الكربون وخفض الصيانة والتكلفة القليلة لشحن السيارة.

سعيد مهير الطنيجي صاحب سيارة كهربائية قال، إن شحن مركبته سهل ومريح، ويحتاج فقط إلى تخطيط مسبق، بما يتناسب مع تحركاته داخل المدينة أو خارجها، حتى يتم شحنها مسبقاً ليلاً بالشاحن الموجود في البيت أو المتاح بالمجان في العديد من الأماكن، أما إذا كان الهدف من الاستخدام في الخطوط الطويلة، فيجب شحن السيارة مسبقاً. وعن تجربته مع السيارة الكهربائية، أشار إلى أن هذه الاستخدامات سهلة ومريحة، وتحتاج فقط إلى تخطيط مسبق، بحيث إن صاحب السيارة يحدد الأماكن التي سيذهب إليها في اليوم التالي بسيارته، حتى يتم شحنها مسبقاً ليلاً بالشاحن الموجود في البيت، أما إذا كان الهدف من الاستخدام في الخطوط الطويلة، فيجب شحن السيارة مسبقاً.

مؤكداً أن هيئة مياه وكهرباء دبي توفر محطات الشحن مجاناً في محطات البترول إلى جانب المراكز التجارية والكثير من الأماكن الأخرى، أما في أبوظبي، فالشاحن موجود في مدينة مصدر وحديقة «أم الإمارات» وياس، وغيرها من الأماكن، كما أن محطات الشاحن الأخضر مفتوحة أمام جميع حاملي بطاقة الشاحن الأخضر، التي يمكن الحصول عليها بالتسجيل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، وإنشاء حساب خاص من خلال خدمات بطاقة الشاحن الأخضر على موقع «الهيئة» الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.

اقتصادية

قال أحمد خوري صاحب سيارة كهربائية: إنه خاض تجربة رائعة مع هذا النوع من السيارات، واعتبرها تجربة ثرية، بدأت كشغف، ثم اكتشف جوانب بيئية واقتصادية عدة أيضاً، مؤكداً أن الشاحن الأخضر، يتوافر في المكتب وفي البيت وفي جميع الأماكن، حيث أشار: هناك أنواع عدة من الشواحن، منها محطات الشحن السريع «السوبر» تستغرق مدة الشحن 45 دقيقة، بينما تستغرق مدة الشحن العادي من 3 إلى 5 ساعات حسب نوعية البطارية وسعتها ونوع السيارة إلى جانب أنواع أخرى، موضحاً أن السيارة الكهربائية هي بطبعها ذكية وتوجه سائقها إلى احتياجاتها من الشحن، وخطوط سير الطريق وأين تتوافر الشواحن الكهربائية، لافتاً إلى أن السيارة الكهربائية تكاد تكون خالية من الأعطال وتوفر المال والجهد الناتج عن الأعطال.

علي الحمودي يشحن سيارته (من المصدر)

تعزيز الوعي

علي الحمودي صاحب سيارات كهربائية ويستعمل الشاحن الأخضر منذ مدة طويلة، قال عن هذه التجربة الغنية والصديقة للبيئة: إن الشاحن الأخضر اقتصادي جداً، وإن السيارة الكهربائية عمرها أطول، موضحاً أن استعمال هذه السيارات جديد على المجتمع، ويحتاج إلى تعزيز وعي المستعملين، مؤكداً أهمية شراء الشاحن من الأماكن الموثوق بها.