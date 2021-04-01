«كذبة أبريل» تستنفر الشرطة والقضاء في بلجيكا

تحركت الشرطة البلجيكية والنيابة للتحقيق في إعلان نُشر على موقع «فيسبوك» عن حفل ضخم في متنزه بالعاصمة بروكسل خلال العزل العام الذي تفرضه بلجيكا لاحتواء فيروس كورون.

كان الغرض من الإعلان هو أن يكون كذبة أبريل، لكنه دفع الشرطة وممثلي الادعاء للتحرك بعد أن قال نحو 20 ألفاً إنهم يعتزمون الحضور.

وعد الإعلان، الذي نشر في مارس الماضي، باستضافة مجموعة من منسقي الأغاني ومشغلي الأسطوانات والمغني والمنتج كالفين هاريس وفرقة «دافت بانك» الفرنسية، رغم انفصال أعضائها، في متنزه «بوا دو لا كامبر»، أكبر متنزهات العاصمة بروكسل مساء اليوم الخميس.

يجيء الإعلان عن الحفل بعد أن دخلت بلجيكا عزلاً عاماً ثالثاً تقتصر فيه التجمعات الخارجية على أربعة أفراد.

وأبلغت الشرطة، عامة الناس بأنه لن يكون هناك حفل.

وقالت الشرطة في تغريدة «لم يصدر تصريح بحفل وستنتشر الشرطة بكثافة هناك».

أما المدعون العامون في بروكسل، فقالوا إن من لا يلتزمون بالتدابير الصحية سيواجهون إجراءات قانونية وبدأوا تحقيقاً في من يقف وراء دعوة الفيسبوك.

وتدفق سكان بروكسل، بالفعل، على المتنزه هذا الأسبوع الذي ساده طقس مشمس. ومعظمهم سمع بالحفل «الكذبة».

قالت جوليا فيراري، طالبة المدرسة الثانوية، إنها ظنت أن عدداً كبيراً من الناس سيأتون.

وأضافت «لكني أعتقد أن السلطات ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من عدم حضور عدد كبير للغاية، ومن البداية.. ربما تغلق المتنزه».