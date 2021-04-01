يتفاجأ بضيف غريب في سيارته

أبوظبي (الاتحاد)- فوجئ رجل بضيف غريب في المقاعد الخلفية لسيارته في مدينة "بلاس كروسيس" بولاية نيومكسيو الأميركية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عدة.

كان الرجل، الذي لم يذكر اسمه، يتسوق في محل للبقالة وترك إحدى نوافذ سيارته مفتوحة. وعندما عاد واستقل سيارته للعودة إلى المنزل، فوجئ بسرب من النحل في المقاعد الخلفية للسيارة.

استعان الرجل بخدمة الإطفاء لنقل السرب المكون من 15 ألف نحلة. ولحسن الحظ، توظف إدارة الإطفاء المحلية رجلاً يقوم بتربية النحل كنشاط ثانوي. استعين بالإطفائي، مربي النحل، لنقل السرب بأمان.

إخراج سرب النحل من السيارة

ومن الشائع انقسام مستعمرات النحل في الربيع، ويسهل التعامل معها عندما تتجمع في خلية واحدة.

وبعد ما حاول السائق التصرف، دون جدوى، بمساعدة بعض المارة لإخراج السرب، اضطر للاتصال برقم الطوارئ، وفقاً لإدارة الإطفاء في "لاس كروسيس".