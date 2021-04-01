اكتشاف مادة تمنع كورونا من التكاثر وتطوير نشاطه

اكتشف باحثون عفناً فطرياً ينتمي إلى أسرة "الرشاشيات" يتضمن مواد قادرة على منع فيروس كورونا المستجد من التكاثر وتطوير نشاطه.

ونقل موقع "روسيا اليوم" أن "المادة المذكورة يمكن أن تشكل أساساً لدواء فعال ضد كوفيد – 19".

وقال مدير مختبر النمذجة الكمبيوترية للأدوية في "جامعة جنوب الأورال" الروسية الفدرالية فلاديمير بوتيومكن، إن هذا الفطر قد يسبب في الظروف العادية إصابة الناس بداء فطري قاتل. لكن الدواء، الذي استخرجه العلماء من هذا الفطر، لا يهدد الرئتين، إذ إنه عبارة عن مركّب متكوّن من جزيئات بسيطة معزولة من العفن وغير سامة وغير قادرة على التكاثر في جسم الإنسان.

وقام الباحثون الروس في الجامعة بحساب كثافة المادة اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. وسيقومون بتأكيد تلك المعلومات في ظروف المختبر بالتعاون مع العلماء في "جامعة دلهي" الهندية. وسيدرس العلماء في جامعة "برنامبوكو" البرازيلية تأثير الفطر على الحيوانات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف بوتيومكين أن فريق العلماء الروس والهنود والبرازيليين جاهزون لإدخال تعديلات على الدواء اعتماداً على نتائج البحوث التي سيجرونها.

وقال الباحث الروسي إن الدواء الفطري يمكن أن يحل في المستقبل محل الأدوية، المستخدمة اليوم في علاج الفيروس، وبفترة تأثير قصيرة.