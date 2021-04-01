"جوجل" تلغي "كذبة أبريل"!

ألغت شركة "جوجل" الاحتفال بيوم "كذبة أبريل" عبر منصتها للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونظرا للارتفاع الكبير في إصابات ووفيات الوباء، فضلت الشركة عدم المشاركة في المقالب والمزحات والنكات التي يشهدها هذا اليوم الخميس 1 أبريل.

وأكد عملاق البحث الأميركي في الإنترنت على أن إيقاف هذا التقليد جاء احتراماً للذين يحاربون كورونا والمعلومات المضللة حول الفيروس.

وكتبت رئيسة قسم التسويق في جوجل، لورين توهيل، في رسالة بريد إلكترونية داخلية: "في الظروف العادية تعد كذبة أبريل تقليداً من جوجل ووقتاً للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية، هذا العام سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراماً لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة كورونا".

وأضافت: "هدفنا الأعلى هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نبقى النكات لشهر أبريل المقبل والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقاً من هذا".