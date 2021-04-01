أحلام لـ «الاتحاد»: «ابن التراب» أبكتني

مراد اليوسف (دبي)

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام لـ «الاتحاد» عن ألبومها الجديد «فدوة عيونك»، وضم 25 أغنية طرحتها عبر جزأين، معربة عن احترامها وتقديرها لكل من شاركها نجاحه، حيث تعاونت فيه مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الخليج والوطن العربي.

وأكدت أنها تستعين دائماً بإحساسها لاختيار أغنياتها، مشددة على تأثرها وبكائها عند سماع قصيدة «ابن التراب» التي ضمتها إلى الألبوم الذي حققت فيه أغنية «حزين» أكثر من 25 مليون مشاهدة حتى اليوم.

بكت 20 مرة

واختارت أحلام أن تبدأ الحديث بالإضاءة على أغنية «ابن التراب» التي كتبها الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي ولمست إحساسها مباشرة، قائلة: سمعتها أكثر من 20 مرة وأنا أبكي، وكانت آخر أغنية أضمها إلى الألبوم بعدما عُرضت علي لسماعها من قبل أخي الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي الذي كتبها بإحساس عالٍ وصلني بقوة، وشعرت أن قلبي انفطر لها، حتى أنني دخلت إلى غرفتي لأتذوق معانيها بهدوء، وكانت دموعي تنزل من عيني بلا توقف، فهي تحمل تأثيراً عميقاً بطريقة لا توصف.

بعد إنساني

وأضافت: أكثر ما جذبني إلى كلمات الأغنية أنها تسرح بالبعد الإنساني الذي يعنينا جميعاً. وتظهر أن الإنسان هو ابن التراب، حتى لو أصبح ما أصبح وعلا ووصل إلى مراتب عالية في هذه الدنيا، إلا أنه بالنهاية من التراب وإلى التراب يعود.

وعبّرت عن امتنانها للشاعر العبيدلي الذي خصها بـ «ابن التراب»، وهي من ألحان الفنان عبد القادر الهدهود، وقد تم تصويرها بما يتناسب مع موضوعها المتفرّد، من ضمن الأغنيات المختارة للتصوير في الألبوم.

النوم على الأرض

وعلى غير عاداتها في تجهيز ألبوماتها، أكدت أحلام أن الأغنيات الـ25 أخذت منها الكثير من الوقت وتطلبت جهداً عالياً أثناء اختيار النصوص والألحان، ومن ثم التنفيذ والتسجيل والتصوير والمونتاج.

وأشارت إلى أنها كانت تسهر لساعات طويلة لدرجة النوم على الأرض في استوديوهات المونتاج لمدة 3 أيام متتالية، مع حرص الفريق على إخراج هذا الألبوم الذي وصفته بالدسم لما يحمله من أفكار متنوعة وجديدة ورؤية موسيقية عالية في كل أغنية.

وقالت: أتوجه بالشكر إلى فريق العمل الذي يشاركني بهذا النجاح، وهو بلا شك فريق فذ وجبار في دقته بالأفكار والتنفيذ، وأنا محظوظة بالتعاون مع أفراده وبتواجدهم إلى جانبي.

«حزين»

ويحقق ألبوم أحلام الجديد «فدوة عيونك» نجاحاً كبيراً في عدد المشاهدات، ولا سيما أنها تعاونت فيه مع أهم الأسماء في الشعر والتلحين في الخليج والوطن العربي. وتميزت فيه أغنية «حزين» بتسجيل أعلى نسبة متابعة، بحيث تخطت الـ 25 مليون مشاهدة، وقد شاركها الغناء فيها الملحن «سهم»، وهي من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي وتوزيع خالد عز.

حسان العبيدلي

ومن جهته أعرب الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي أنه تشرف بالتعاون مع الفنانة أحلام في غناء «ابن التراب» التي لحنها عبد القادر الهدهود قبل أن يرسلها إليها، وقال لـ«الاتحاد»: عندما انتهيت من كتابة القصيدة، شعرت أنها تليق بشدة بالفنانة أحلام، ولم يخطر ببالي أي اسم آخر، لأنها هي القادرة بصوتها وإحساسها وأسلوبها الغنائي على إيصال أحساسي بالأغنية، وهو ما تحقق بالفعل.

ظروف خاصة

وأوضح العبيدلي أنه كتب «ابن التراب» بظروف خاصة به، وأنه بات سعيداً بكلماتها التي وصلت وتميزت بصوت أحلام، مشيراً إلى أن هذه الأغنية ليست التعاون الأول الذي يجمعه بأحلام، إذ سبق وتعاون معها في أكثر من عمل، بينها الأوبريت الخاص بسلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني، الذي شارك بكتابته وأشرف على إنتاجه وضم أسماء كبيرة منهم الفنانون: محمد عبده، حسين الجسمي، نبيل شعيل، فؤاد عبدالواحد والفنان العماني طارق المرهون.