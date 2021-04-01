سجن وتغريم سيدة لـ«تخبيبها» صديقتها!

قضت محكمة سعودية على امرأة خببت صديقتها ضد زوجها بدفع غرامة مالية والسجن والجلد بسبب الأضرار النفسية التي لحقت بالزوجين. وأخذ تعهد خطي على المرأة بعدم التعرض للزوجين.

وقال «إن الزوج رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية بجدة على صديقة زوجته، واتهمها فيها بالسعي إلى التخبيب بامرأته عن طريق إعطائها نصائح مغرضة تتضمن تحريضا على عصيانه، والطلاق منه، وهو مما تسبب في زعزعة العلاقة بين الطرفين، ورفع الرجل الدعوى بعد أن اعترفت الزوجة بأن صديقتها هي من كانت تقوم بتحريضها ضده حتى تتسع دائرة النزاع بينهما»، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.

وأضاف، أن «الزوج اتهم في دعواه المدعي عليها بتحريض زوجته عن طريق رسائل عبر (واتساب)، ضبطها بالهاتف المحمول الخاص بها، وعندما واجهها اعترفت بأن صديقتها هي من تقوم بتحريضها وتزويدها بأساليب التعامل الخاطئة مع الزوج».

وأوضح المصدر أن «الرسائل تضمنت عبارات.. لا تقومي بخدمته داخل المنزل..، واشعريه دائما بأنك غير راغبة بالحديث معه..، ولا تطلبي الإذن منه أثناء خروجك، وعندما يقوم بالاتصال بك لا تجيبي عن الجوال..، وأخبريه عند عودتك بأنك سئمت الحياة معه، واطلبي الطلاق، وقدم الزوج مقاطع من هذه الرسائل إلى القاضي كأحد البراهين على التحريض».

وقال المصدر «إنه بعد مرور أشهر على سوء العلاقة بين الزوجين، كشفت الزوجة الشخصية التي كانت وراء تلك المشاكل، وبعد أن علم الزوج قرر رفع قضية ضد المرأة التي تتسبب في حدوث الخلافات بينه وبين زوجته، التي كادت أن تؤدي إلى انفصالهما».