كاتبة تكشف عمن تساءل عن لون ابن هاري وميجان

قالت كاتبة بريطانية إنها تعرف أي أفراد العائلة المالكة في بريطانيا تساءل عن لون بشرة ابن الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث من زوجته الممثلة الأميركية ميجان.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن الكاتبة الليدي كولين كامبل، زعمت أن الأميرة آن هي من يتهمها دوقا ساسكس، في مقابلتهما الشهيرة مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، بإثارة موضوع لون بشرة الأمير "آرتشي" قبل ولادته.

لكن الكاتبة أصرت على أن ابنة الملكة الكبرى قد أسيء فهمها تمامًا من قبل ابن أخيها هاري وزوجته.

وادعت الليدي كولين كامبل (71 عامًا)، في بث على البودكاست الخاص بها "Chatting with Lady C"، أن الأميرة الملكية عبرت عن مخاوف بشأن مدى احترام ميجان لتقاليد العائلة المالكة، لكن هذا لا علاقة له بكون ميجان مختلطة الأعراق.

وقال عائلة ساسكس، في المقابلة، إن أحد أقارب هاري، دون تسميته، قال إن هناك "مخاوف ومحادثات حول مدى لون بشرة الطفل الداكنة عند ولادته".

لكن الزوجين رفضا الكشف عن الشخص الذي يتهمانه بالعنصرية.

كانت الملكة إليزابيث الثانية ردت على مقابلة عائلة ساسكس برسالة شخصية عميقة قائلة فيها إن القضايا المثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، كانت "مقلقة" وستؤخذ على محمل الجد.