«أبوظبي للإعلام» تعلن عن حملتها الرمضانية على قنواتها كافة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق حملتها الرمضانية الشاملة تحت عنوان #هذا_وقتها، عبر قنواتها الإعلامية كافة. وتتضمن مجموعة مميزة من البرامج والإنتاجات والمسلسلات الحصرية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، إضافة إلى باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتراثية الخاصة بالشهر الكريم، والتي تعكس في مجملها نجاح استراتيجية الشركة المرتكزة على تلبية تطلعات الجمهور وتقديم محتوى إعلامي رقمي ومبتكر يواكب اهتماماته.

وتسعى «أبوظبي للإعلام» من خلال حملة #هذا_وقتها، وهي امتداد لحملة #حاضرين التي انطلقت مطلع العام 2020، وشهدت صدى واسعاً وتفاعلاً كبيراً محلياً وعربياً، إلى تحقيق نقلة نوعية في المحتوى الذي تقدّمه، وفي تطوير مستوى الأعمال الإنتاجية المعروضة خلال رمضان.

عبدالرحيم البطيح

كوادر وطنية كفؤة

وقال عبدالرحيم البطيح النعيمي، القائم بأعمال مدير عام «أبوظبي للإعلام»: حرصت «أبوظبي للإعلام» على الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إنتاج وتقديم محتوى إعلامي مبنيٍّ على نتائج دراسات المجتمع والجمهور من مختلف الشرائح والاهتمامات والفئات العمرية، وذلك بهدف ترسيخ المكانة الإعلامية الريادية التي تتميز بها الشركة، والطرح الإعلامي الترفيهي والهادف الذي تقدّمه عبر مختلف منصاتها الرقمية والمرئية والمسموعة والمقروءة، بالاعتماد على كوادرنا الوطنية المؤهلة والكفؤة.

«حين رأت»

وتحت شعار قناة أبوظبي «هل هلالك أبوظبي دارك»، وشعار قناة الإمارات «رمضان يانا والخير لفانا»، تقدّم الباقة الرمضانية لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، 16 عملاً متنوعاً تتميز في دورة هذا العام بحضور قوي للفنانين الإماراتيين في عدد من إنتاجات «أبوظبي للإعلام» الحصرية.

وتعرض قناة أبوظبي حصرياً، المسلسل التشويقي الخليجي العربي «حين رأت» الذي يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة، بعد فقدانهما أحبائهما بتفجير إرهابي. وهو مسلسل يضيء على نبذ الإرهاب والتعايش بين الأديان، من بطولة خالد أمين، أمل محمد، وليلى عبدالله.

«علاء الدين»

وتعرض قناة أبوظبي المسلسل الخليجي الكوميدي والحصري «علاء الدين»، من بطولة نجم الكوميديا عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج. تدور أحداثه حول «علاء الدين»، رجل خمسيني يعيش مع ابنتيه الشابتين قمر وشمس في منطقة «ستي ووك» بدبي.

«مطر صيف»

والدراما الاجتماعية الكويتية «مطر صيف»، من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، عن قصة نورة الغنية التي تتزوج من رجل متوسط الحال، تعيش معه بسعادة إلى أن يرحل عن الحياة، وتبدأ معاناتها في تحمل مسؤولية تربية أبنائها وسط صعوبات مالية.

«نبض مؤقت»

وأيضاً الدراما الاجتماعية الكويتية «نبض مؤقت»، وهي قصة تدور أحداثها حول العائلة بحلوها ومرها ومشاكل الحرمان من نعمة الأمومة، من بطولة هيا عبد السلام، هنادي الكندري، وشهاب جوهر.

«بنات مسعود»

وتقدم قناة الإمارات حصرياً لمشاهديها المسلسل الإماراتي «بنات مسعود»، الذي تدور قصته حول «مسعود»، وهو تاجر سيارات توفيت زوجته وتركت له 4 بنات، فقرر عدم تزويج بناته، كي لا يطلبن حقهن في الميراث. العمل من بطولة جمال الردهان، خالد المظفر، وشيماء سبت، ومن تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم.

«اللي نحبهم»

وتعرض القناة المسلسل الإماراتي الكوميدي «اللي نحبهم»، في قالب اجتماعي فكاهي تبدأ أحداثه من الفريج مع الطموح والشهرة، وتنتهي بمواقف كوميدية. وهو من بطولة أحمد الجسمي، ميثاء محمد، جمعة علي، ومروان عبدالله، ومن تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

«350 غرام»

للدراما العربية نصيب كبير مما ستعرضه قناة أبوظبي على شاشتها خلال شهر رمضان، ومن أبرز أعمالها لهذا العام المسلسل السوري «350 غرام»، من بطولة سلوم حداد وعابد فهد، وتدور قصته حول نوح، وهو محام محنّك يُعرف بالقيصر، يعيش نمط حياة فيه الكثير من البذخ، ويصاب فجأة بمرض خطير.

«النمر»

أما عشاق الدراما المصرية فهم على موعد مع التشويق من خلال مسلسل «النمر» على قناة أبوظبي، من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، ونرمين الفقي. تبدأ الأحداث حين تكتشف ملك خيانة عريسها مع صديقة عمرها فتخرج وهي مصدومة وتقود مسرعة فتصدم البطل الذي يفقد الذاكرة نتيجة للحادث، والسؤال: ماذا سيحدث إذا عادت ذاكرته؟

«هجمة مرتدة»

وتعرض قناة أبوظبي أيضاً الدراما المصرية «هجمة مرتدة»، من بطولة أحمد عز، هند صبري، وهشام سليم، وتبدأ الأحداث بسعي «رفعت المصري» من جهاز المخابرات المصرية لمواجهة مخططات القوى الاستعمارية لإعادة تقسيم المنطقة والسيطرة على ثرواتها، من خلال تكوين مجموعة عمل من الضباط الشباب والعملاء السريين.

«الاختيار 2»

الجزء الثاني من المسلسل البوليسي التشويقي «الاختيار 2» يعرض على قناة أبوظبي، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي. تدور أحداثه حول رجال الظل الذين يعلمون لحماية الوطن من الأعمال التخريبية والإرهابية، ويقدم مجموعة من الملفات الحقيقية التي يتم الكشف عنها لأول مرة.

«60 يوم»

أما قناة الإمارات فتعرض الدراما الاجتماعية الخليجية «60 يوم»، من بطولة تركي اليوسف، بلال عبدالله، عبدالله بن حيدر، عبدالرحيم حسن، وشعيفان محمد. تبدأ أحداثها بإطلاق نار وتهديد شخصي، لتتطوّر فيما بعد إلى سيناريوهات تشويقية في قالب درامي سريع.

«قلبي اطمأن»

وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، يعود البرنامج الخيري الإنساني «قلبي اطمأن» في موسمه الرابع إلى شاشة قناة «أبوظبي»، ليعرض 30 حالة اجتماعية واقعية عن أناس ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، حيث يعمل الشاب الإماراتي الشهير «غيث» على مساعدة هذه الحالات في بلدان مختلفة.

«دروب»

ويعود إلى شاشة قناة الإمارات، برنامج «دروب» في موسمه الثامن، من تقديم علي آل سلوم، حيث سيتنقل بالمشاهدين إلى وجهات من نوع خاص، لاستكشاف ثقافات مختلف الشعوب والقبائل.

«الشارة»

أما برنامج المسابقات التراثي المحبب والأشهر على مستوى الإمارات «الشارة»، من تقديم حصة الفلاسي، فيستمر في موسمه الثامن للاحتفاء بتراث الدولة العريق وما يكتنزه من عادات وتقاليد وإرث شعري. ويوثق تفاصيل المهن اليدوية الشعبية والأمثال والشخصيات المؤثرة في تاريخ الإمارات وحاضرها.

«على صفيح ساخن»

ومن المقرر أن يوفر تطبيق ADtv حصرياً المسلسل السوري «على صفيح ساخن»، وهو دراما اجتماعية تشويقية عن صعوبات الهجرة والاغتراب والبعد عن الوطن، من بطولة سلوم حداد، باسم ياخور وأمل بو شوشة. وتدور أحداثه حول عائلة الحجّار التي لم تتوقع أن تعود إلى دمشق ثانية، بعد محاولة الهجرة إلى ألمانيا، لكن مصيرها يتغير كلياً بعد الفشل بالوصول إلى أوروبا. المسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

مبادرات «زهرة الخليج»

وتقدم مجلة زهرة الخليج 4 مبادرات: ملحق الطبخ، الذي يتضمن العديد من الوصفات الخاصة، موضوعات صحفية رمضانية، فقرة وصفات غذائية من إعداد مجموعة من أشهر الطهاة تعبر عن ثقافاتهم المتنوعة، وجلسات حوارية تفاعلية تستضيف مجموعة متخصصين يتحدثون عن مواضيع تهم الجمهور مثل الصحة وعلم النفس، مع فتح باب المشاركة والنقاش مع الجمهور.

فيديوهات «محتوى»

كما ستقدم منصة «محتوى» الرقمية مجموعة من المبادرات والمسابقات الخاصة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحتوىً خاصاً للشهر الفضيل يشمل فيديوهات معرفية وترفيهية متنوّعة، ومشاهد تمثيلية فكاهية، وحلقات خاصة من برامج لسان الضاد وعلوميديا، وماذا لو، وتوب 5، والمختبر، وفقرة مع ضيف.

«ناشيونال جيوغرافيك»

وتخصص مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية مساحة خاصة لمتابعيها وقرائها على منصاتها الرقمية تحت عنوان «طقوسنا الرمضانية»، من أجل مشاركة عاداتهم في هذا الشهر الفضيل عبر صور ستنتقي المجلة أفضلها للنشر.

15 مبادرة لعالم ماجد

ويطلق عالم ماجد 15 مبادرة تتنوع بين البرامج والفقرات الترفيهية في المجلة والتطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناة ماجد، أبرزها ملحق للأطفال عن الأدعية الرمضانية مترجم باللغتين الإنجليزية والعربية. ورسوم متحركة لشخصيتي «بصل وفلفل» ستُعرض كأول رسوم متحركة من إنتاج ماجد باللهجة المصرية، ومقاطع تلفزيونية تعليمية وتثقيفية تحبّب الطفل بشهر رمضان، ومسابقة ابحث عن «فضولي»، ومسابقات في المراكز التجارية مع توزيع الجوائز على المشاركين.

65 فقرة إذاعية

بدورها كشفت شبكة أبوظبي الإذاعية عن تفاصيل برامجها الرمضانية التي تتضمن 65 فقرة وبرنامجاً إذاعياً تتنوع بين اليومية والأسبوعية المباشرة والمسجلة، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، والتركيز على التفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية.

«من سبق لبق»

وتقدم «إذاعة القرآن الكريم» لمستمعيها في شهر رمضان 23 فقرة وبرنامجاً متنوعاً، بينها 9 برامج مسجلة هي، زاد الصائمين، خواطر رمضانية، مواعظ دينية، المرأة في رمضان، برنامج مقامات الصائمين، أخلاقيات رمضانية، بيت النبوة في رمضان، والفتاوى المترجمة إلى الإنجليزية والأوردو، وبرنامج ناشئة القرآن. كما تقدم 6 برامج مباشرة هي، صباح الذاكرين، فاعل خير، من سبق لبق، استشارة طبية، ويستفتونك، مع نقل لصلاتي العشاء والتراويح، والنشرات الإخبارية، وخدمات الإشعارات والتنبيهات لمواعيد الصلاة والأدعية والأذكار.

«رمضان أفترنون»

وتقدم إذاعة «ستار أف إم»، 6 برامج أبرزها، البرنامج المباشر «صباحو» من إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ مع فقرات مخصصة لرمضان، «سالو إمارات» باللغة الفرنسية، «رمضان أفترنون» الترفيهي المنوع مع أحمد نصر، «فزورة على الطريق» مع مروه معاذ، «لايت آكشن» الذي يقدم أهم النصائح للرياضيين الصائمين مع مهدي سليمان، وبرنامج «سهّرني معك» مع فاروق درزي.

«لا تشلّون هم»

تقدم إذاعة أبوظبي 13 برنامجاً، 5 منها مباشرة وهي استوديو 1، لا تشلون هم، صوت الملاعب، رياضة مكس، والمسابقة التراثية. و8 برامج مسجلة وهي، الحياة رحلة، قرأت لكم، سوالف صباحية، جواهر من أشعار بن ظاهر، مسلسل عذاب الضمير، فقرة رياضية، ومضة مجتمعية، ومن أمثال بلادي.

رائدة منذ العام 1969

انطلقت مسيرة «أبوظبي للإعلام» عام 1969 برؤية الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح إحدى أبرز الشركات الإعلامية في منطقة الخليج والعالم العربي، وتضطلع بدور محوري في ترويج وتعزيز التوجّهات الرئيسية لدولة الإمارات. وتركز الشركة الرائدة في مجالها على إنتاج وتطوير وتوزيع المحتوى الهادف والمتميز الموجّه للجمهور المحلي والعربي، في مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية.

«الاتحاد الرقمية»

أطلقت دائرة النشر في «أبوظبي للإعلام» 32 مبادرة إعلامية بمناسبة الشهر المبارك، تتنوع بين البرامج والفقرات والمسابقات الترفيهية التفاعلية، من أبرزها إطلاق صحيفة «الاتحاد» لقناة الاتحاد الرقمية، وموجز الاتحاد، والنشرة العالمية الرقمية بعدة لغات، ومسابقة «فكّر مع الاتحاد» الثقافية والأدبية المتنوعة، ومبادرة مجالس الاتحاد الافتراضية الرمضانية على مستوى الإمارات.

محتوى رقمي

تركّز أبوظبي للإعلام على المحتوى الرقمي المبتكر في المقام الأول، وتوفّر له منصات متخصصة، إلى جانب منصاتها المتنوعة عبر التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات.

تطبيقات ذكية

تتوفر منصات «أبوظبي للإعلام» عبر تطبيقات التلفزيون الذكي من خلال تلفزيون «أبل» وتلفزيون «أندرويد»، مقدمة خدمات البث الحي، وخدمة Catch up لإعادة المشاهدة، وخدمة العرض عند الطلب لكل من قناة أبوظبي وقنوات أبوظبي الرياضية. وأضافت الشركة منصات وتطبيقات رقمية جديدة لبث محتوى شبكة أبوظبي الإذاعية عبر التدفق الصوتي المباشر والنشرات الصوتية Podcast لكافة المحطات التابعة لها.

مجال ترفيهي

وقّعت «أبوظبي للإعلام» اتفاقية شراكة مع «ميديا سات»، إحدى شركات «مجموعة شويري»، أصبحت بموجبها الممثّل الإعلاني الحصري لخدمات مبيعات الإعلانات في المجال الترفيهي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، والإذاعة والنشر والمنصات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وسواها. والمجموعة ناشطة في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاماً، وتمارس نشاطها في 10 أسواق تضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأوروبا واليابان.

هذا_وقتها و#حاضرين يتصدران «الترند» في الإمارات والسعودية

تصدّر وسما #هذا_وقتها و#حاضرين، اللذان أطلقتهما «أبوظبي للإعلام» كشعار لحملتها الرمضانية الشاملة عبر كافة قنواتها الإعلامية، قائمة «الترند» في الإمارات العربية المتحدة والسعودية، ليكونا الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، وسجّلا مشاهدات واسعة في الإمارات ودول الخليج والعالم العربي.

ألمع نجوم الفن

وتتضمن حملة #هذا_وقتها، مجموعة مميزة من البرامج والإنتاجات والمسلسلات الحصرية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى جانب باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتراثية الخاصة بشهر رمضان، والتي تعكس في مجملها نجاح استراتيجية «أبوظبي للإعلام».

مغرّدون

وعبّر المغرّدون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فخرهم بأبوظبي للإعلام كمؤسسة وطنية رائدة ذات تاريخ عريق، وعن ثقتهم بقدرة «أبوظبي للإعلام» على تقديم إعلام وطني مشرّف يليق بنجاحات وإنجازات دولة الإمارات، كما عبّر المتفاعلون مع وسمي #هذا_وقتها و#حاضرين، عن حماسهم وترقّبهم للكثير من البرامج والمسلسلات الجديدة والممتعة التي ستقدمها الشركة لجمهورها مع هذه الانطلاقة الجديدة.