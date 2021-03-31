عليك بهذه الحيلة لنقص الوزن دون حمية!

أبوظبي (الاتحاد)- إذا كنت قد تعبت من ممارسة الرياضة والحرمان من الطعام جراء الحميات المختلفة سعيا وراء نقص وزنك، فلماذا لا تجرب هذه الطريقة الجديدة؟.

فقد قال باحثون إنهم توصلوا، عبر دراسة جديدة، إلى أفضل طريقة لفقدان الوزن. إنها ببساطة: "تناول طعامك ببطء"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

عمل الباحثون، وهم من جامعة "روهامبتون" وجامعة "بريستول" في بريطانيا، مع 800 متطوع أكملوا استطلاعات الرأي حول أوزانهم ومعدلات تناول الطعام.

شملت الدراسة البالغين والأطفال، ولم يكتشف معدوها أي اختلاف بين الفئتين العمريتين عندما يتعلق الأمر بتأثير الأكل السريع على السمنة.

توصل العلماء إلى أن كلاً من البالغين والأطفال يصبح لديهم محيط خصر أكبر ومؤشر كتلة جسم أعلى إذا كانوا يتناولون الطعام بسرعة.

وأضاف فريق الدراسة أن هذا يوضح المفاهيم الخاطئة القائمة، منذ فترة طويلة، بأن البالغين ليسوا عرضة للإصابة بالسمنة مثل الأطفال إذا تناولوا الطعام بوتيرة سريعة.

سجل الباحثون، خلال الدراسة، طول المشاركين فيها وأوزانهم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم. وتبين أن معدل الأكل الأسرع يرتبط، بشكل كبير، مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر الأكبر لدى كل من الأطفال والبالغين.