«إبيك جيمز» تتهم «آبل» بالاحتكار

لندن (أ ف ب)

تقدمت «إبيك جيمز»، ناشر لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، بشكوى ضد شركة «آبل» لدى هيئة المنافسة البريطانية، واتهمتها بممارسة «سلوكاً احتكارياً».. وأكدت «إبيك جيمز» أن سلوك «آبل»، المخالف لقواعد المنافسة التقييدية بشأن توزيع التطبيقات ومعالجة الدفع، يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون البريطاني.

واستنكرت «إبيك جيمز» في الشكوى ممارسات الاحتكار من قبل «آبل» التي تمنع المستخدمين والمطورين من الحصول على التطبيقات وتوزيعها من خلال منصات أخرى، ونددت بفرض الشركة عمولات تصل في بعض الأحيان إلى 30% من الإيرادات.