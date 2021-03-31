تمثال برونزي للناشطة الصغيرة

أزاحت جامعة وينشستر البريطانية الستار عن تمثال بالحجم الطبيعي للناشطة البيئية السويدية الصغيرة غريتا ثونبرج في حرمها الرئيس.

وقالت الجامعة إن تكلفة التمثال البرونزي بلغت 24000 جنيه إسترليني، وأنها أقامته ليعكس قيم الجامعة حول الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

وتصنف ثونبرج باعتبارها أصغر ناشطة بيئية شهيرة في العالم، إذ يبلغ عمرها 18 عاماً، وبدأ نشاطها في التنبيه إلى خطورة الاحتباس الحراري قبل سنوات، ألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2018.

(أ ف ب)