«فيسبوك» يدخل تحديثاً هاماً يطالب به المستخدمون

أعلنت شبكة «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، عزمها على إدخال تعديل جديد تسعى من خلاله إلى التحكم بما يريد المستخدمون مشاهدته.

وستغير الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا شكل شريط الأحداث لتقليل الاعتماد على الخوارزميات.

يتيح التغيير للمستخدمين التحكم وتحديد الأولويات عبر شريط الأحداث أي الصفحة الرئيسية التي تظهر عند الدخول على الشبكة.

بذلك، ستعطى الأولوية لمنشورات الأصدقاء وجهات الاتصال، كما سيتمكن المستخدمون من تعطيل خوارزميات فيسبوك بالكامل ومتابعة المنشورات بتسلسلها الزمني في حال أرادوا ذلك.

يأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط على «فيسبوك» بسبب ما يُنسب لها من دور في المواد التي تعرض لمستخدميها بسبب الخوارزميات المعتمدة من الشبكة.

يتيح التعديل الجديد للمستخدمين الانتقال بين ترتيب للمنشورات بالاعتماد على الخوارزميات كما هي الحال حاليا، أو متابعة ما يُنشر وفق التسلسل الزمني بدءا من الأحدث.

وكتبت فيسبوك في منشور عبر مدونة «هدف شريط الأحداث هو إطلاعكم على أكثر ما يهمكم، وتوفير التواصل مع الأشخاص في حياتكم والمضامين المهمة والعالم من حولكم».

كذلك، تتيح تغييرات أخرى للمستخدمين زيادة التحكم بخاصية التعليقات من خلال تحديد الحسابات المخولة التعليق على منشوراتهم، مع توضيح أكبر للمعلومات المقدمة للمستخدمين عن طريقة ترتيب المنشورات من خلال الخوارزميات.