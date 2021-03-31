لعبة الواقع المعزّز في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق «ميناموبايل» الرائدة في تصميم ألعاب الجوال ومقرها twofour54 أبوظبي لعبة الواقع المعزز، على غرار «بوكيمون جو» مخصصة للهواتف المحمولة، وهي الأولى من نوعها في أبوظبي من خلال مبادرة AD Gaming، وذلك بداية أبريل الجاري. وتم تصميم اللعبة من وحي كتاب «ألف ليلة وليلة» المليء بالمغامرات.

AD Gaming هي مبادرة تعاونية أطلقتها twofour54 أبوظبي لدعم كافة مجالات نمو صناعة الألعاب وتجميع جهود الإمارة لبناء نظام بيئي مزدهر للرياضات الإلكترونية. وتم العمل عليها مع أكثر من 150 محترفاً في صناعة وتصميم ألعاب الهاتف المحمول. وتشمل خرائط لعدة مدن بينها أبوظبي، بتصميم ثلاثي الأبعاد يبرز جمالية المدينة للاستمتاع بأكبر قدر من الرسوم فائقة الدقة. وتتطلّب تفعيل خاصية «تحديد الموقع» لضمان خوض رحلة مشوقة في عالم «ألف ليلة وليلة – كنوز خادم المصباح» على أرض الواقع.

وقال جيمس هارت، مدير الشراكات الاستراتيجية في twofour54: إن حكومة أبوظبي تدعم من خلال مبادرة AD Gaming خطة نمو استوديوهات تطوير الألعاب، لمساعدتها على تنمية أعمالها والاستعانة بالمواهب المحلية لإنتاج ألعاب رائدة في الصناعة مثل «الليالي العربية».

وذكر أبوبكر ما، الرئيس التنفيذي لـ «ميناموبايل» أن اللعبة مستوحاة من «ألف ليلة وليلة»، لكونه كتاباً مليئاً بالقصص المشوّقة، وهي ليست مصممة ليبقى اللاعب جالساً في مكانه وحيداً في الغرفة، بل لينطلق في عالم حقيقي ويعيش المغامرة.