«تحقيق أمنية» تتيح التبرعات إلكترونياًً

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «تحقيق أمنية» عن تطوير موقعها الإلكتروني لإيجاد واجهة للراغبين بالتبرّع بالبطاقات البنكية على موقع المؤسسة، دعماً لأعمالها الإنسانية، وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية»: «تمثل المؤسسة الإماراتية مرآة عالمية للعمل الإنساني والتطوعي، ونهدف من التطوير إلى توفير تجربة سهلة لكافة الراغبين بالتبرع بالبطاقات البنكية على النحو الأمثل من أي جهاز ذكي، حيث يوفر الموقع عدة قنوات وخيارات، مع خطوات واضحة لإتمام التبرع بنجاح».

وذكر أن هذا التطوير يأتي تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة وأهدافها الرامية إلى زيادة الدعم المقدّم لبرامجها، وتحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المصابين بمختلف أنواع الأمراض المزمنة التي تهدّد حياتهم، وسعياً لإدخال السعادة إلى قلوبهم وقلوب أفراد أسرتهم.

وقال: مع اقتراب شهر رمضان، نتمنى أن يعمّ الأمن والأمان على دولة الإمارات وكل دول العالم، وأن نتمكن من مواصلة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وأن نكون جزءاً من مسيرة نجاح إنسانية تتبناها القيادة الرشيدة عبر نشر بذور العطاء والسعادة والمحبة داخل المجتمع وخارجه.

يذكر أن «تحقيق أمنية» حققت حتى اليوم أكثر من 4800 أمنية لأطفال مواطنين ومقيمين يعانون أمراضاً خطيرة.