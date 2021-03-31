مرض غامض يحيّر الأطباء الكنديين

أبوظبي (الاتحاد) - حار الأطباء في كندا أمام مرض غامض أصاب عشرات الأشخاص في مقاطعة «نيو برونزويك»، وفقاً لتقارير إخبارية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية، على موقعها على «الإنترنت»، أن أعراض المرض الغامض تشبه أعراض مرض «كروتزفيلد جاكوب»، وهو اضطراب دماغي نادر يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف. ويشمل فقدان الذاكرة والهلوسة وضمور العضلات. كما تشبه أعراضه أعراض مرض «جنون البقر» الذي تصيب الماشية.

ويعكف خبراء وباحثون كنديون على دراسة هذا المرض الغامض.

تقول البروفيسور فاليري سيم، إن هذه الأمراض تتسبب في موت الدماغ وغالباً ما تكون الأعضاء المصابة مليئة بالثقوب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نبّه المسؤولون الكنديون الأطباء في منطقة «نيو برونزويك إلى أنهم كانوا يراقبون مجموعة من 43 حالة من الأمراض العصبية لسبب غير معروف.

تعود الحالة الأولى، التي تم تحديدها، إلى عام 2015، لكن المسؤولين لاحظوا ارتفاع عدد الحالات في السنوات الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن 24 حالة في عام 2020 وستة حتى الآن في عام 2021، وفقاً لهيئة الإذاعة الكندية. وربط الأطباء خمس وفيات، على الأقل، بالمرض.

في البداية، اشتبه الأطباء أن الحالات كانت مرض «كروتزفيلد جاكوب»، والذي ينتج عن بروتينات مطوية بشكل غير طبيعي تسمى «البريونات». لكن الاختبارات، التي أجريت حتى الآن، لا تظهر أي دليل على أن الأمر يتعلق بمرض «كروتزفيلد جاكوب»، ولا على أي مرض بريون آخر ذي صلة.

ويقول مايكل كولهارت، الباحث في وكالة الصحة العامة الكندية الذي يحقق في هذه المتلازمة العصبية، إن أصلها قد يكون بيئياً.

وأضاف كولهارت أن كل تلك الحالات المرضية الغامضة المسجلة في مقاطعة «نيو برونزويك» ناجمة عن مصدر واحد، مؤكداً أنها ليست مرضاً مرتبطاً ببروتينات «البريونات» مثل مرض «كروتزفيلد جاكوب»، على الرغم من وجود العديد من الاضطرابات العصبية المتداخلة بين المرضين.