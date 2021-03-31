ينهي حياة والدته بـ 17 طعنة

أبوظبي (الاتحاد) - في جريمة هزت مصر، وضع شاب حداً لحياة والدته في محافظة القليوبية، بحسب ما نقلته مواقع إلكترونية مصرية.

وقال موقع «بوابة الأهرام» إن الشاب وجّه لوالدته «17 طعنة أودت بحياتها» على الفور.

كُشفت الجريمة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بوقوع جريمة قتل في مدينة «الخصوص» بمحافظة القليوبية.

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وتبين أن الجريمة ارتكبها شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بحق والدته (51 عاما).

توصلت التحقيقات إلى أن المتهم مريض نفسياً، ويتلقى العلاج لدى الأطباء، وكان نزيل إحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن.

وقد ألقي القبض على المتهم، وحولت الجثة إلى المستشفى.