وثائقي يكشف جوانب من حياة المغنية الراحلة واينهاوس

يكشف فيلم وثائقي جديد جوانب لم تكن معروفة من حياة المغنية البريطانية إيمي واينهاوس من خلال لقاءات مع والدتها.

تحكي جانيس واينهاوس في الفيلم، الذي سيبث في يوليو المقبل بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة النجمة، تفاصيل عن حياة ابنتها.

وتوفيت النجمة البريطانية عن عمر 27 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن فيلم (إيمي واينهاوس: 10 ييرز أون) سيكون من منظور والدتها جانيس، المصابة بمرض التصلب المتعدد والتي تريد مشاركة ذكرياتها.

ويصف الفيلم جانيس بأنها «شخصية مقربة من إيمي ولم نسمع الكثير منها بعد وتختلف روايتها للأحداث عن الرواية التي قيلت لنا من قبل».

وقالت جانيس واينهاوس، في بيان اليوم الأربعاء: «لا أشعر أن العالم عرف إيمي على حقيقتها.. إيمي التي ربيتها.. وأتطلع للفرصة كي أقدم مفهوماً عن جذورها ونظرة أعمق عن إيمي الحقيقية».

وتوفيت واينهاوس، الحائزة على عدة جوائز «جرامي»، بسبب تسمم كحولي في منزلها بلندن في يوليو تموز 2011.