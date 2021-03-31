«فولكسفاجن» تكشف سبب إعلانها عن الاسم الجديد

تحتفل غالبية دول العالم بكذبة نيسان أو كذبة أبريل في الأول في الشهر الرابع من كل عام وفقاً للتقويم الميلاديّ، وذلك من خلال تطبيق الخدع والنكات.

ولذلك أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاجن» رسمياً الثلاثاء أنها ستعتمد اسماً جديداً لها في الولايات المتحدة هو «فولتسفاغن» تعبيراً عن توجهها إلى السيارات العاملة بالكهرباء، لكنها ما لبثت بعد ساعات أن وضعت حداً للغط الذي أثاره هذا الإعلان، إذ أكد ناطق باسمها لوكالة فرانس برس أنه لم يكن سوى مزحة في مناسبة الأول من أبريل.

وأحدثت الشركة مفاجأة بتأكيدها رغبتها في تغيير اسم فرعها في الولايات المتحدة إلى «فولتسفاغن أوف أميركا» تأكيداً لتحوّلها إلى السيارات الكهربائية.

وحرصت المجموعة على إعطاء هذا الإعلان طابعاً رسمياً، فنشرت بياناً في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني الأميركي وغيّرت اسم حسابه على «تويتر»، وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام ومنها وكالة فرانس برس هذا الخبر على نطاق واسع.

حتى أن ناطقاً باسم الفرع الأميركي أكد لفرانس برس محتوى البيان الثلاثاء.

لكن هذا الإعلان الذي نشر قبل يومين من الأول من أبريل المعروف بكونه مناسبة تقليدية للخدع، وبالتزامن مع إطلاق المجموعة سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة، أثار الشكوك أيضاً.

وأكد ناطق آخر باسم المجموعة لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء أنها كانت خدعة بالفعل.

ولم يكن الإعلان بعيداً كلياً من الواقع. فلدى «فولكسفاغن» طموحات كبيرة في هذا المجال، إذ تعتزم أن تصبح الشركة المتصدرة عالمياً في قطاع السيارات الكهربائية اعتباراً من سنة 2025 متقدمةً على «تيسلا».

وبدأ الفرع الأميركي لشركة «فولكسفاغن» بنشر وثيقة عن الموضوع مساء الاثنين، من طريق الخطأ على ما يبدو، ما أثار تساؤلات عن احتمال أن يكون ذلك خدعة الأول من أبريل، إذ أن الصحافة الألمانية مولعة جداً خلال المرحلة الراهنة بالنكات والمزاح من كل الأنواع بحسب «الغد».

وأكد ناطق باسم «فولكسفاغن» في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس خلال اليوم أن التغيير كان يُفترَض أن يُعلن في 29 أبريل وأنه يعكس تطور المركبات التي توفرها المجموعة.



واقتصر التغيير المعلن عنه على فرع «فولكسفاغن أوف أميركا» الذي يتولى تسويق سيارات المجموعة في الولايات المتحدة، ولا يشمل اسم الشركة بأكملها.



