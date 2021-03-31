مهرجان الأقصر يعلن الأفلام الفائزة بجوائز نسخته العاشرة

قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، السيناريست المصري، سيد فؤاد، إن المهرجان سيعلن مساء اليوم الأربعاء، قائمة الأفلام الفائزة بجوائز مسابقات نسخته العاشرة، بحضور كافة أعضاء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان عدا المخرج المالي، سليمان سيسيه، الذي رفضت إحدى شركات الخطوط الجوية الإفريقية، صعوده للطائرة بسبب مرور ساعتين على انتهاء صلاحية شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما حال دون مشاركته بالمهرجان.

وأشار فؤاد فى تصريحات صباح اليوم، إلى أن هناك خمس مسابقات أفريقية ودولية في نسخة المهرجان لهذا العام، إلى جانب جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيربيسي)، وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، المنظمة للمهرجان.

كما أعلن عن تقديم عروض لعشرة أفلام قصيرة، بينها خمسة لشباب السينمائيين الأفارقة، بجانب خمسة أفلام لشباب السينمائيين المصريين، من إنتاج ورشة صناعة الفيلم المستقل، التي أقيمت خلال أيام المهرجان، وأشرف عليها المخرج المصري سعد هنداوي، وهى الورشة التي عادت مجددا هذا العام لتواصل تخريج أجيال من صناع السينما الأفارقة.

ولفت فؤاد إلى أن السنوات الماضية شهدت مشاركة وفوز المشاركين بتلك الورش وأفلامهم التي أنتجت من خلال مهرجان الأقصر، في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وعن حصاد المهرجان هذا العام من الفعاليات، أوضح السيناريست سيد فؤاد أن النسخة العاشرة شهدت إقامة 11 ورشة فنية لدعم المواهب السينمائية المحلية، بالإضافة لمجموعة من المعارض الفنية للمكرمين من نجوم وصناع السينما في مصر وأفريقيا، وستة مؤتمرات تكريم، ومجموعة من الندوات التي تناولت بالنقاش حاضر ومستقبل السينما في القارة، وأيضا ندوة خاصة عن منصات العرض السينمائي، وأخري حول السينما والتكنولوجيا.

كما كشف عن إقامة لقاءات مع مخرجي جميع الأفلام التي شاركت في مسابقات المهرجان، وعقد ندوات حول الكتب والنشرات المتخصصة التي أصدرها المهرجان هذا العام، وهي كتب: "دوستويفسكي.. والسينما المصرية " لسامح فتحي، و "مديحة يسري.. جميل واسمر " لمحمد محمد مستجاب، وتقديم طارق الشناوي، و " 10 سنوات من الخيال " لسعد القرش، تقديم حلمي شعراوي، ونشرة خاصة عن " محمود المليجي.. النجم الفضي "، ونشرة خاصة عن السينما السودانية التي يكرمها المهرجان هذا العام، إلى جانب إعادة إصدار كتاب " سينما التحريك في أفريقيا " للدكتور محمد غزالة.

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أهدى نسخته العاشرة لمجموعة من نجوم السينما في مصر وأفريقيا، وهم الفنانة مديحة يسري، والفنان محمود المليجي، والفنان محمود يس، من مصر، بالإضافة للفنان الهادي الصديق من السودان، والروائي والمنتج السينمائي، نور الدين الصايل من المغرب.

كما شهد المهرجان هذا العام تكريم المخرج، شيخ عمر سيسوكو، من مالي، والفنانة نادية الجندي، والفنان سمير صبري، والفنان محيي إسماعيل، والمخرج علي عبد الخالق، من مصر، والفنان عز الدين الكفاط، من المغرب. وأقام المهرجان برنامجا خاصا لتكريم السينما السودانية.