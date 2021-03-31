بالفيديو.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها بـ«شفرة الحلاقة»!

اعترفت سيدة سورية بقتل زوجها بشفرة حلاقة بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها.

وقالت السيدة إن قتلت زوجها بعد ارتباط دام أكثر من 35 عاما

ألقت أجهزة الأمن السورية، القبض على سيدة أقدمت على قتل زوجها بشفرة حلاقة بعد زواج دام أكثر من 35 عاما.

والضحية في العقد السابع من العمر عثر على جثته ملقى داخل غرفة النوم في منزله، وفق ما نشرته وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتبين خلال التحقيقات الأمنية، أن زوجة المغدور هي من أقدمت على قتله، وابتدعت عدة روايات لتضلل العدالة، ولدى إحضار الزوجة للتحقيق أفادت المدعوة «حنان» أنها قتلت زوجها.

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس.