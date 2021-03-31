سجن رجل سعل على ضابط شرطة عمداً

قضت محكمة في سنغافورة بسجن رجل يبلغ من العمر 29 عاماً لمدة 14 أسبوعاً بسبب سعاله بشكل متعمد على ضابط شرطة كان يستجيب لنداء عنف منزلي.

في سبتمبر 2020، تلقت الشرطة طلب مساعدة بسبب حالة عنف في أحد المنازل، وعندما حضر رجال الشرطة إلى المنزل قام ديفراج تاميل سيلفان، بصفع زوجته في وجودهم.

وبعد أن تم نقله إلى سيارة الشرطة ادعى سيلفان أنه لا يستطيع التنفس، وبعد ذلك استدعت الشرطة سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى.

وقام مراراً بنزع الكمامة على الرغم من التحذيرات المتعددة من قبل الشرطة وموظفي المستشفى وتعمد السعال عدة مرات في وجه ضابط الشرطة.

وواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو تغريمه أو كليهما لاستخدامه القوة ضد ضابط شرطة.