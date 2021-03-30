«القصة» يستعرض كنوز الفراعنة على «سكاي نيوز عربية»

أبوظبي (الاتحاد) - يعرض برنامج «القصة» غداً (الأربعاء) 16:30 توقيت غرينتش على سكاي نيوز عربية قصة أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم المتحف المصري الكبير.

ويتناول البرنامج الذي يقدمه الإعلامي فيصل بن حريز أهمية المشروع وتفرده وكيف سيجمع بين أركانه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في مبنى يمثل تحفة معمارية فريدة توازي الكنوز التي ستعرض بين أجنحته.

وتستضيف الحلقة شخصيات ساهمت في نقل هذا الإرث الثقافي والحضاري لمصر القديمة إلى المتحف ويتحدث عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس، واللواء عاطف مفتاح مدير المشروع، وعدد من الضيوف يتحدثون بشغف عن قصص كانت حلماً بالنسبة لهم، وتحولت إلى واقع مع اقتراب الانتهاء من هذا المشروع الضخم الذي يتوج بعرض أكبر مجموعة لحضارة مصر القديمة في مكان واحد فريد من نوعه.

ويقترب فريق برنامج «القصة» من بعض هذه الكنوز التي تعرض لأول مرة مثل وشاح ودرع الملك توت عنخ آمون، ومن جهد فرق الترميم الذي ساهم في إعادة عدد من هذه الكنوز إلى شكلها الأصلي قبل آلاف السنين، كما يقترب البرنامج من طرق وآليات نقل بعض الآثار والتماثيل الفرعونية الضخمة كتمثال الملك رمسيس الثاني الذي مر برحلة ليست بالسهلة من ميدان رمسيس إلى قلب المتحف الكبير ليكون أول المرحبين لزوار المتحف عند افتتاحه قريباً.

ويتزامن عرض الحلقة مع استعداد مصر لحدث استثنائي كبير وصف ب «العالمي»، حيث من المقرر نقل «موكب المومياوات الملكية» في الثالث من أبريل من المتحف المصري بالجيزة إلى متحف الحضارة في الفسطاط، ويمثل نقل المومياوات إشارة لاقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير المطل على أهرامات الجيزة.