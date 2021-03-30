أسماء المسلسلات.. إفلاس فني أم استغلال للشهرة؟

محمد قناوي (القاهرة)

طفت على الدراما الرمضانية هذا العام ظاهرة قيام عدد من الصناع بإطلاق أسماء أفلام وأغنيات شهيرة على أسماء مسلسلاتهم لتنال حظها من الشهرة، وتعلق بسرعة في ذاكرة الجمهور، وقام آخرون بتغيير طفيف باستبدال كلمة من العنوان، مع الاحتفاظ بالوزن، رغم اختلاف القصة والأحداث بينها، وترصد «الاتحاد» بعضاً من هذه الأعمال.

بين السما والأرض

أول المسلسلات التي اقتبست الاسم من الفيلم السينمائي، كما هو والقصة نفسها، مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم وتم تقديمه العام 1959، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وقام السيناريست إسلام حافظ بعمل معالجة جديدة، وحولها لمسلسل يعرض في رمضان المقبل في 15 حلقة، ويقوم ببطولته هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، وإخراج ماندو العدل.

وبرر حافظ ذلك بأن المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم وأحداثه وأبطاله، فالمسلسل يدور في العامين 2020 و2021، ومن 15 حلقة، وجميع أبطال العمل سوف يظهرون بشكل مختلف أيضاً.

لحم غزال

أما مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل وإخراج محمد أسامة، فيستوحي اسمه من فيلم «دم غزال» تأليف وحيد حامد، رغم اختلاف القصتين، فالمسلسل تدور أحداثه في حارة شعبية، ويلقي الضوء على الطبقة البسيطة فيها.

أما الفيلم، فتدور أحداثه حول شاب فقير يعاني البطالة، يحاول الزواج من جارته في الحارة، ولكنها تهرب منه لتعيش مع سيدة أرستقراطية، ويتورط رضا مع جماعة إرهابية.

وقال السيناريست إياد إبراهيم: لا علاقة للمسلسل بالفيلم، فكل منهما له موضوعه، والعنوانان ليسا قريبين، و«لحم غزال» مناسب لموضوع العمل.

الطاووس

ويقدم جمال سليمان مسلسلاً بعنوان «الطاووس»، وهو يشبه اسم الفيلم الذي قدمه نور الشريف وليلي طاهر، إخراج كمال الشيخ العام 1982، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، مع الغموض والتشويق.

خلي بالك من زيزي

وتقدم أمينة خليل مسلسل «خلي بالك من زيزي»، المأخوذ اسمه من فيلم سعاد حسني الشهير «خلي بالك من زوزو»، وتم استبدال حرف واحد فقط منه، ويدور في إطار كوميدي تشويقي، إخراج كريم الشناوي.

عودة الأب الضال

ويقدم بيومي فؤاد مسلسل «عودة الأب الضال»، واسمه مقتبس من فيلم «عودة الابن الضال» إخراج يوسف شاهين وبطولة هشام سليم، والمسلسل كوميدي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه حول علاقة أب بأولاده وأسرته، وتعرضه لأزمة تجعله في حكم المفقود. كما يقتبس علي ربيع اسم مسلسله الرمضاني «أحسن أب» من اسم الفيلم العالمي «جود فاذر»، والمسلسل كوميدي يدور في 15حلقة، ومن إخراج معتز التوني.

بنت السلطان

ومن أسماء الأفلام إلى الأغنيات، يأتي مسلسل «بنت السلطان» بطولة روجينا، ويحمل نفس اسم أشهر أغاني أحمد عدوية، التي قدمها 1969 ونالت شهرة واسعة.

وقال السيناريست أيمن سلامة: لا علاقة لاسم وأحداث المسلسل بالأغنية، هي مجر صدفة، والاسم له علاقة بالدور البطولي في المسلسل.

الملكية الفكرية

ويرى الناقد أحمد النجار أن اقتباس أسماء المسلسلات من الأفلام أو الأعمال الشهيرة ظاهرة تدل على إفلاس صناع الأعمال الجديدة، خصوصاً أن الاسم لا يتعلق غالباً بالمضمون، وكل ما يراد من الاقتباس تحقيق شهرة واسعة وجاهزة جراء تشابه الأسماء، ذلك يقع تحت طائلة حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح الناقد قدري الحجار أن اقتباس الأسماء سطو علني على الأعمال الناجحة، ومحاولة لكسب الشهرة على حسابها، خصوصاً أن المسلسل يفيده اقتباس اسمه من عمل ناجح، فالأهم عند الجمهور القصة والأحداث بعيداً عن الاسم، والإفلاس الفني وراء هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الأعمال التي اقتبس الكتاب أسماءها يكون مستواها الفني أقل من العمل الأصلي.

فارس بلا جواز

ويقتبس مصطفى قمر اسم مسلسله «فارس بلا جواز» من المسلسل الشهير لمحمد صبحي العام 2002 بعنوان «فارس بلا جواد»، وقال قمر: المسلسل يرصد اختيارات الشخص عند مرحلة الزواج عندما يتعرض فارس لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن عروس، ولا علاقة له بمسلسل صبحي، واقتباس جزء من الاسم ليس من أجل تحقيق شهرة لمسلسلي.