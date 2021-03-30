بصمات الأصابع تعزز حاسة اللمس

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أنه في حين أن أهمية البصمات لا تقدر بثمن في حل الجرائم، لكن أيضاً تلك النتوءات المجهرية على الأصابع تعزز حاسة اللمس.

وأوضح باحثون من جامعة أوميو في السويد، أن الخلايا العصبية الحسية في الإصبع يمكنها اكتشاف الشعور باللمس بتفاصيل ملحوظة، بمقياس نتوء واحد في بصمة إصبع الشخص. وبشكل عام، تحتوي اليد البشرية على عشرات الآلاف من الخلايا العصبية الحسية التي تتناغم مع سطح الجلد، وتلتقط كل شيء من الاهتزازات، إلى الضغط، إلى المنبهات اللمسية. وذكر موقع «Study Finds»، أن الدكتورة إيوا جاروكا وفريقاً من الباحثين قاموا بقياس النشاط الكهربائي للخلايا العصبية في أطراف الأصابع، واكتشفوا أن تلك الخطوط الفريدة لديها قدرات أقوى ودرجة أعلى من الشعور والإحساس في كل نتوء.

وأضاف الباحثون أن الدراسة توضح مدى أهمية النتوءات وحواف بصمات الأصابع، إذ إنها توفر حساسيةً أعلى بكثير لمستقبلات الجلد العصبية.