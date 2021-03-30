«حق الليلة» عن بُعد في «مفوضية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت مفوضية مرشدات الشارقة مع منتسباتها، (عن بُعد)، بليلة النصف من شعبان «حقّ الليلة»، التي تعدّ جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل، حيث يحتفي الأطفال بقرب قدوم شهر رمضان المبارك ويطوفون على بيوت الأحياء حاملين أكياساً من القشّ يرددون أناشيد تقليدية باتت جزءاً أصيلاً من هذه المناسبة.

وتسعى المفوضية عبر إحياء هذه المناسبة إلى توعية المنتسبات بضرورة المشاركة في مختلف الأحداث المجتمعية، وتنميّة مهاراتهم الفكريّة والإبداعيّة وتقوية الشعور بالحسّ التعاوني مع أقرانهم.

وأعدّت المفوضية احتفالاً بهذه المناسبة التي تقام هذا العام انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، سلسلة من الفعاليات والأنشطة، حيث نظّمت، مسابقة «أجمل حقيبة»، استهدفت خلالها إيقاظ الحسّ الإبداعي للزهرات والمنتسبات، لابتكار حقيبة خاصة لجمع السكاكر، راصدة جوائز قيمة للفائزين.