موظفة تعيد 42 ألف دولار عثرت عليها

أبوظبي (الاتحاد) - عثرت موظفة في منظمة خيرية أميركية، على 42 ألف دولار من فئة 100 دولار، داخل سترتين قديمتين تم التبرع بهما، بحسب ما نقله موقع «فوكس 13».

واكتشفت أندريا ليسينج النقود أثناء قيامها بفرز الملابس المتبرع بها في موقع منظمة «جود ويل» Goodwill التي تعمل فيها بولاية أوكلاهوما.

لكنها لم تدرك على الفور ما الذي عثرت عليه، حيث تم تغليف الأوراق النقدية في سترتين قديمتين. في البداية، اعتقدت ليسينج أنها قد تكون كتباً، لكن المزيد من الفحص كشف عن اكتشاف أكثر قيمة: 42000 دولار في شكل أوراق نقدية.

وقالت ليسينج، في تصريح لقناة تلفزيونية «لم أتوقع أن يحدث لي شيء كهذا من بين كل الناس. بالنسبة لي، كان مجرد يوم عادي آخر في العمل. كنت في الترتيب الخلفي. لم أتوقع أبداً أن أحصل على 42000 دولار».

عندما رأت الموظفة النقود، اعتقدت في بادئ الأمر أن المال مزيف، لتدرك مع رئيس المنظمة أنه حقيقي.

وقالت، في مقابلة مع إذاعة محلية، «عيد ميلاد ابنتي في شهر يوليو، كان بإمكاني الاحتفاظ بالمال وإقامة حفلة، لكن ذلك سوف يؤلمني طول العمر بأني أخذت شيئاً ليس لي».

أبلغت ليسينج عن الأموال المفقودة، وتمكنت المنظمة من تعقب المالك، وإعادة الأموال إلى الشخص الذي تبرع بالملابس.

ومنح صاحب المال جزءاً من المبلغ إلى الفتاة التي قالت: «لقد اتخذت القرار الصحيح. وإذا فعلت شيئاً جيداً، فإنه سيعود إلى».