صور.. «سبايس إكس» تفشل مجدداً في رحلة تجريبية

تحطم الأنموذج الجديد لصاروخ «ستارشيب» من شركة «سبايس إكس» الخاصة، اليوم الثلاثاء، خلال رحلة تجريبية.

يأتي ذلك بعد ثلاث محاولات أخرى فاشلة.

وكتب مؤسس الشركة إيلون ماسك، عبر تويتر، «حصل أمر مهم خلال الهبوط»، و«علينا معرفة ما حصل حالما سنتمكن من فحص الحطام في وقت لاحق من النهار».

وأضاف مازحا «على الأقل، فوهة الارتطام في مكانها الصحيح».

وعثر متفرجون على قطع من حطام الصاروخ تم تفجيرها على بعد 8 كم من الموقع الذي انفجر فيه الصاروخ عند الهبوط.

وكان صاروخ «اس ان 11» انطلق من جنوب تكساس قرابة الساعة 13,00 ت غ، وبدأ عملية الصعود لعشرة كيلومترات والتي واجه خلالها مشكلات للإرسال عبر الفيديو.

وتوقف بث الفيديو خلال مرحلة الهبوط.

وقال معلق «سبايس إكس» جون إنزبروكر «فقدنا ساعة التوقيت بعد خمس دقائق و49 ثانية» من إقلاع الصاروخ.

وأضاف «يبدو أننا أمام تجربة مثيرة أخرى لستارشيب رقم 11».

قطعة من صاروخ "سبايس إكس"

و«اس ان 11» هو الأنموذج الحادي عشر لصاروخ «ستارشيب» الذي تأمل «سبايس إكس» أن تتمكن يوماً من إرساله إلى القمر والمريخ وما بعدهما، مع نقل بشر على متنه.

وهذا الأنموذج الرابع، الذي تطلقه الشركة إلى الفضاء وحاول العودة إلى الأرض للهبوط عمودياً بسلاسة.

وقد أُطلق صاروخا «اس ان 8» و«اس ان 9» في ديسمبر ويناير، لكنهما تحطما وانفجرا، فيما نجح «اس ان 10» في الثالث من مارس الجاري في الهبوط لكنه انفجر أيضاً بعد دقائق.

ورغم هذه المحاولات الفاشلة، تجمع «سبايس إكس» بحسب الخبراء بيانات ثمينة ستتيح لها تسريع تطوير برنامجها الفضائي.

وتسعى «سبايس إكس» على المدى الطويل لجمع مركبتها الفضائية «ستراشيب» مع صاروخها «سوبرهافي» لإيجاد مركبة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل.

وسيبلغ طول النسخة النهائية من الصاروخ 120 متراً وسيكون قادراً على حمل شحنة بزنة مئة طن في مدار الأرض، ما سيجعلها مركبة الإطلاق الأقوى على الإطلاق.