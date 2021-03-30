نجمة تلفزيونية تنتحر بعد إهانات على الإنترنت

اتهم القضاء الياباني شابا بتوجيه إهانات عبر الإنترنت في حق نجمة يابانية، في برنامج على «نتفليكس»، انتحرت لاحقا العام الماضي.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن القضاء وجه «لائحة اتهام مقتضبة في حق رجل في العشرينات من عمره» بعد وفاة هانا كيمورا، إحدى المشاركات في برنامج تلفزيون الواقع المعروف عالميا «تراس هاوس» في مايو 2020.

وأحالت الشرطة الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه إلى النيابة العامة في ديسمبر، قائلة: إن المشتبه به «نشر رسائل على حساب للضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، بينها «شخصيتك كريهة للغاية. هل تستحق حياتك أن تعيشي لأجلها؟»، أو «متى ستموتين؟»

وقد اتُهم الرجل بتوجيه إهانات علنية لكنه ليس ملزماً المثول أمام المحاكمة بموجب لائحة الاتهام، كما هو الحال غالبا في المخالفات البسيطة نسبيا في اليابان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في طوكيو أصدرت أمرا بتغريمه تسعة آلاف ين (80 دولارا).

كانت كيمورا، المصارعة المحترفة ذات الشعر الوردي، من أبرز المشاركين في البرنامج الياباني «تراس هاوس» الذي يتشارك فيه ستة أشخاص المنزل عينه.

لكنها واجهت حملة إساءات عبر الشبكات الاجتماعية، بما يشمل تعليقات من نوع «الجميع سيكونون سعداء إذا رحلت».

وألغي البرنامج بعد حادثة انتحار كيمورا التي تصدرت عناوين الصحف ودفعت السلطات اليابانية إلى التحرك لمعالجة التنمر الإلكتروني.