للمرة الثانية في أسبوع.. فيل يهاجم موظفاً في سيرك بروسيا

بعد الحادث الذي وقع في سيرك قازان، الأسبوع الماضي والذي وقع بين بين الفيلين الهنديين جيني وماغدا،

شهد سيرك مدينة قازان الروسية حادثة ثانية هذا الأسبوع وذلك بعد أن اعتدى أحد الفيلة المشاركة في عرض "الفيلة وسحر السيرك" على موظف.

وصرح ناطق باسم حكومة جمهورية تتارستان الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن موظفا في السيرك اقترب من أحد الفيلة المشاركة في العرض ففاجأه بسلوكه العدواني، ثم هجم عليه وأصابه بجروح متوسطة الخطورة في الظهر والذراع. ونقل الموظف إلى مستشفى قازان حيث يتلقى علاجه.

وبحسب موقع «RT»، قد أكدت إدارة السيرك وقوع الحادثة دون أن تكشف عن تفاصيلها.

يذكر أن سيرك مدينة قازان شهد الأسبوع الماضي عراكا بين فيلين خرجا عن حدود الحلبة، ما أثار الذعر بين الجمهور وفرار الناس من السيرك.

وجاء على موقع سيرك قازان أن إدارة السيرك قد غيّرت برنامج السيرك وألغت عرض "الفيلة، سحر السيرك" للسلوك العدواني من قبل أحد الفيلة المشاركة في العرض.